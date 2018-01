Direktør Arne Strand var på hotellet i Kabul

- Han er brakt i sikkerhet.

Assisterende direktør på Chr. Michelsens institutt (CMI), Arne Strand, var på Hotel Intercontinental i Kabul da det ble angrepet lørdag kveld, norsk tid.

- Strand er i sikkerhet

Væpnede menn i regi av Taliban gikk hardt til verks, og minst 18 ble drept.

- Strand er brakt i sikkerhet. Han blir tatt godt hånd om av helsepersonell, og det jobbes for å få oversikt over hans helsesituasjon og å få ham hjem til Norge så fort som mulig, opplyser kommunikasjonsleder Ingvild Hestad i en pressemelding.

Kan ikke kommentere helsen

Hun forteller at de er i løpende kontakt både med medisinsk personell og med den norske ambassaden i Kabul for å sikre at han blir ivaretatt på best mulig måte.

- Hvor skadet ble Strand?

- Vi kan ikke kommentere hvorvidt Strand ble skadet, sier Hestad til Nettavisen.

Nettavisen har vært i kontakt med Utenriksdepartementet (UD) søndag ettermiddag, men de har ikke oe mer å tilføye.

De norske spesialstyrkene som er i Kabul, cirka 50 personer, bidro til å stanse det dødelige angrepet.

Dramatiske scener utspant seg på luksushotellet Intercontinental Hotel i Kabul.

- På jobbreise

Strand var på en jobbreise, bekrefter Hestad.

- Han var på en rutinemessig reise i forbindelse med sitt arbeid på CMI. Det gjøres sikkerhetsvurderinger i forkant av hver enkelt reise til høyrisikoområder, og vi tar strenge forhåndsregler for å ivareta sikkerheten til våre ansatte. Strand har hatt løpende kontakt både med ambassaden og med CMI under sitt opphold.

Arbeidsgiveren fremhever at Strand er en av «Norges fremste eksperter på Afghanistan, og har flere tiårs erfaring med jevnlige reiser og opphold i landet».

