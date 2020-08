Disney fjerner historisk og verdenskjent varemerke

Walt Disney har skrotet et av de mest kjente og gjenkjennelige varemerkene i underholdningsindustrien.

Disney-konsernet har besluttet å fjerne det historiske varemerket «20th Century Fox» i sin helhet. Disney omdøper TV-selskapet 20th Century Fox Television til bare 20th Television, og fjerner både Century og Fox fra varemerket, melder CNN.

Allerede i januar fjernet underholdningsgiganten Fox-navnet fra filmselskapet 20th Century Fox, som nå heter 20th Century Studios.

Dermed har det gjenkjennelige varemerket «20th Century Fox» sluttet å eksistere.

Det har vært spekulasjoner om at Disney ønsket å fjerne Fox-navnet for å distansere seg fra den høyrevridde og omstridte nyhetskanalen Fox News. Fox Corporation sitter fortsatt som eiere av Fox Entertainment, Fox Sports og Fox News.

Erstatter gammel logo

Allerede til høsten skal Disney erstatte den gamle logoen med en ny logo i nye egenproduserte TV-episoder. Logoen kommer fortsatt til å inneholde navnet 20th Television som er oppstilt bak lyskastere - minus ordene Century og Fox.

Disney skal også gjøre endringer med ABC-varemerker som de også eier. Andre endringer innebærer at ABC Studios og ABC Signature Studios endres til ABC Signature, og Fox 21 Television Studios endres til Touchstone Television.

- Våre nye studionavn og logoer markerer en ny dag for ABC Signature, 20th Television og Touchstone Television, samtidig som vi hedrer deres rike historier og den kreative kraften til The Walt Disney Company, sier president for Disneys TV-selskaper, Craig Hunegs, i en uttalelse som er gjengitt av BBC.

Avtale til en verdi på 71 milliarder dollar

Det var i fjor at Disney formelt overtok Rupert Murdochs 21st Century Fox etter en historisk avtale verdt 71 milliarder dollar.

Det medførte at seerfavoritter som «Cinderella», «The Simpsons», «Star Wars» og «Spiderman» havnet i samme Disney-univers. Fra før kunne Disney vise til en portefølje som inkluderer Marvel Studios, Lucasfilm og Pixar.

Det var i 2017 at Disney og Comcast påbegynte en budkrig om Fox' underholdningsvirksomheter, men Comcast falt etter hvert av.