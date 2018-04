Disse bomstasjonene vil fjernes lenge før planen

Det blir stadig dyrere for norske bilister, men det er noen lyspunkter.

Siden 2008 har det vært en eksplosiv økning i bruken av bompenger i Norge. Mens norske bompengeselskaper den gang hadde rundt 15 milliarder kroner i gjeld, er gjelden vokst til godt over 50 milliarder kroner.

Grå graf viser vekst i samlet bompengegjeld.

Og mens bompengeselskapene tar opp stadig mer gjeld i forbindelse med bygging av nye veiprosjekter, kreves det også inn stadig mer bompenger.

Bompenger doblet på ti år

I 2008 ble det krevd inn rundt 5,5 milliarder kroner i bompenger, mens det i 2018 antas at summen vil være ganske nøyaktig doblet.

Og det er ingen utsikter for at det skal bli billigere i årene som kommer: Nasjonal transportplan for de neste 12 årene, legger opp til at det i snitt skal betales 11 milliarder kroner hvert år.

Årsaken til at veksten ikke blir større, selv om det ifølge regjeringen skal investeres rundt 123 milliarder bompengekroner i veiprosjekter, er ifølge Samferdselsdepartementet at bompengeandelen i nye bomprosjekter reduseres fra i snitt 35 til 29 prosent.

Nedbetales raskere enn planlagt

En annen årsak til at fremtidige innbetalinger ikke øker like mye, er at Statens vegvesen i svært mange tilfeller undervurderer hvor mange som kommer til å benytte en ny vei etter at den står ferdig.

Resultat er at inntektene til bompengeselskapene blir høyere enn budsjettert, og det fører til at gjelden nedbetales raskere enn forventet.

Av 79 bompengeprosjekter gjengitt i den siste driftsrapporten fra Statens vegvesen, er det hele 24 prosjekter forventes avviklet tidligere.

Røde prosjekter har utvidet nedbetalingstid, grønn er allerede avviklet - mens gul har antatt forkortet nedbetalingstid.

Flertallet av prosjektene har uendret nedbetalingstid, mens tre av prosjektene har fått utvidet. Mest markant er økningen for en av Norges to dyreste bomveier, Hardangerbrua, som har fått to års utvidet innbetalingstid på grunn av endring av rabattsystemet.

Den andre bompengeverstingen, Finnfast, antas derimot å være nedbetalt hele fire år før tiden.

Avsluttes - og startes opp igjen

Det skal sies at selv om et prosjekt nedbetales før tiden, er det ikke gitt at bompenger forsvinner for alltid.

Oslofjord-tunnelen ble i sin tid nedbetalt rundt to år før tiden, men der fortsatte likevel innbetalingene i rundt tre år senere som en forhåndsbetaling av et planlagt nytt tunnelløp. I 2016 ble denne innkrevingen stoppet opp, men vil starte opp igjen når et nytt løp står klart.

I 2017 ble også Tønsbergpakken avviklet, men også i Tønsberg er det nå planer om nye prosjekter som igjen vil skape bompenger.

