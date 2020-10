Disse delstatene avgjør USA-valget

I presidentvalget er det én ting som gjelder: Førstemann til 270.

I USA er det ikke antall stemmer på landsbasis, men antall valgmannstemmer som avgjør valget. Valgmannskollegiet er en forsamling på 538 valgmenn som stemmer direkte på presidenten på vegne av velgerne.

De 538 valgmennene er fordelt på 50 delstater og Washington D.C. Den kandidaten som får flertall i en delstat, får alle delstatens valgmenn. Unntaket er Nebraska og Maine som har egne ordninger for fordelingen av valgmenn.

Førstemann til 270

Den av kandidatene som har sikret seg flertall i nok delstater til å bikke det magiske tallet 270 valgmenn, har vunnet presidentvalget.

Mange delstater omtales gjerne som enten republikanske (rød) eller demokratiske (blå). Det vil si at det er relativt sikkert hvem som vinner delstatens valgmenn.

Vippestater

Derimot er det et fåtall delstater hvor løpet er såpass jevnt, at det kan gå begge veier. Dette omtales som vippestater. Hvilke delstater som er vippestater, kan variere fra valg til valg. Det er nettopp i vippestatene at kandidatene kjemper kampen om å vinne de siste valgmennene som trengs for å få 270 valgmenn eller mer.

Veien til 270 valgmenn kan ta mange ulike retninger, fordi det er umulig å forutse med sikkerhet hvilke delstater som er røde eller blå før valget er overstått. En antatt republikansk delstat kan for eksempel gå til en demokratisk kandidat, eller motsatt.

Men det er likevel i vippestatene det er knyttet størst spenning til.

Les også: Dette spørsmålet er «selve testen» for et moderne demokrati: - Det er derfor det som skjer i USA nå er så skummelt

Trumps smale sti til 270

Seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde, sier Trump er nødt til å sikre seg store vippestater for å få 270 valgmenn eller mer.

- Det blir veldig vanskelig for Trump uten å vinne store delstater som Florida og Pennsylvania. Særlig Florida. Om Trump taper Florida, kan han fortsatt vinne ved å vinne samtlige av de øvrige han vant i 2016, sier Mjelde.

- Men om Trump taper Florida, som har blitt mer og mer republikansk, er han nok i trøbbel mange flere steder også. Det er svært lite sannsynlig at han kun taper Florida av 2016-delstatene, sier Mjelde.

- Taper han både Florida og Pennsylvania, må han også vinne delstater Hillary Clinton vant i 2016, for eksempel Virginia og Colorado. Det holder jeg for lite sannsynlig, for valgvinden kommer til å blåse i samme retning mange steder. Taper Trump både Florida og Pennsylvania, snakker vi nok storseier til Biden uansett, sier Mjelde.

Bidens brede sti til 270

Biden har i motsetning til Trump, flere veier å gå til det magiske tallet 270.

- Biden har flere stier til 270. Dette skyldes at det er flere demokrater enn republikanere i USA. Han må bare klare å mobilisere dem, slik Obama mobiliserte afro-amerikanerne, sier Mjelde.

- For eksempel, om Biden vinner delstatene Clinton vant i 2016, pluss Michigan, Pennsylvania og Wisconsin, får han 278 valgmenn, sier han.

- I beste fall for Biden, vinner han like overlegent som Clinton i 1992 eller Obama i 2008. Clinton vant 370 valgmenn, Obama 365. Gitt den politiske splittelsen i landet, er det nok det beste han kan håpe på. Jeg holder det som like sannsynlig at vi får et mer jevnt valgresultat, som i 2000, 2004 og 2012, sier Mjelde.

De avgjørende vippestatene:

Målingsinstituttene i USA opererer med rundt ti-tolv vippestater i 2020-valget. (Målingene det refereres til i de ulike vippestatene nedenfor, er ikke dagsferske, men representerer den siste trenden).

Les også: Derfor skygget Barrett banen i viktig avgjørelse for Trump

Florida (29 valgmenn)

Florida er blant de store vippestatene. En seier her sikrer kandidaten 29 valgmenn. Snittmålingene har tidligere vist at Joe Biden har hatt et marginalt forsprang, og at det kan slå begge veier. Donald Trump vant Florida med bare 1,2 prosentpoeng over Hillary Clinton i 2016. Republikanerne har vunnet Florida 8 ganger de siste 12 presidentvalgene. Obama vant i både 2012 og 2006, mens Bush vant i 2004 og 2000. Hvis Trump taper Florida, er det høyst sannsynlig at han taper hele valget.

Mange av velgerne i Florida er av den eldre garde. Foto: Octavio Jones (AFP)

Pennsylvania: 20

Pennsylvania har 20 valgmenn. Biden har ligget jevnt over Trump på snittmålingene, med et overtak på opptil fem prosentpoeng. Trump vant delstaten ved forrige valg med 0,7 prosentpoeng over Clinton. Før Trump-seieren, vant Demokratene delstaten seks presidentvalg på rad. Pennsylvania anses likevel å være en tradisjonell vippestat. Republikanerne vant Pennsylvania 3 ganger på 1980-tallet.

Joe Biden driver valgkamp i Pennsylvania i innspurten med tydelige smitteverntiltak på plass. Foto: Kevin Lamarque (Reuters)

Texas (38)

Texas er den største av de såkalte vipestatene med hele 38 valgmenn. Delstaten er tradisjonelt republikansk, og Trump har hatt et stabilt overtak her. Men i valginnspurten har Biden tatt noe innpå Trump, og på noen enkeltmålinger har det vært et dødt løp. Trump vant delstaten ved forrige valg med 9 prosentpoeng over Clinton. Den knallrøde delstaten har gått til Republikanere i 10 presidentvalg på rad. Taper Trump Texas, skal det svært mye til for at han ikke taper hele valget.

En velger iført munnbind og cowboyhatt idet hun forhåndsstemmer i delstaten Texas. Foto: Go Nakamura (Reuters)

Nord-Carolina (15)

Nord-Carolina deler ut 15 valgmenn. Trump vant delstaten med små marginer ved forrige valg. Biden har hatt en knapp ledelse på snittmålingene. I 9 av de 10 siste presidentvalgene har delstaten gått til republikanerne. Obama vant der i 2008.

Smitteverntiltakene er på plass i stemmelokalene i Nord-Carolina. Foto: Sean Rayford (AFP)

Georgia (16)

Georgia har 16 valgmenn. Snittmålingene viser at det er tilnærmet dødt løp mellom Biden og Trump. Trump vant delstaten med 5 prosentpoeng over Clinton i 2016. Delstaten var tradisjonelt blå fram til 1960-tallet, men har hovedsakelig vært rød siden den gang. Unntaket er de gangene Demokratene har stilt med en kandidat fra sørstatene. Jimmy Carter vant Georgia i 1976 og 1980, mens Bill Clinton vant delstaten én gang i 1992.

En velger i Georgia gjør seg klar til å forhåndsstemme. Foto: Elijah Nouvelage (AFP)

Wisconsin (10)

Wisconsin har 10 valgmenn. Wisconsin er en typisk blå delstat. Trump vant delstaten med 0,7 prosentpoeng i 2016. Før Trump, hadde ikke Republikanerne vunnet delstaten siden Reagans dager i 1984 og 1980. På snittmålingene har Biden hatt et noe større overtak her enn i mange av de andre vippestatene.

Innbyggere i Circleville i Ohio følger nøye med når presidentbilen «The Beast» kjører gjennom byen deres. Foto: Tom Brenner (Reuters)

Ohio (18)

Ohio har 18 valgmenn å dele ut. Ohio har vært rødt og blått om hverandre. Trump vant overlegent i Ohio med 8 prosentpoeng over Clinton. Obama vant delstaten begge gangene han var på valg. De siste 12 presidentvalgene har det vært 5 blå seire og 7 røde. Den siste tiden har det vært et dødt løp mellom Trump og Biden på snittmålingene for delstaten.

John Eddy hjelper bistår velgerne med forhåndsstemmingen i Ohio. Foto: Dustin Franz (AFP)

Arizona (11)

I Arizona er det 11 valgmenn som står på spill. Biden har hatt en liten stabil ledelse på snittmålingene, selv om Trump haler innpå i sluttspurten. Trump vant Arizona i 2016 med drøyt 3 prosentpoeng. Arizona er tradisjonelt en soleklar rød stat, og innbyggerne har stemt på republikanske presidenter siden 1952, med unntak av Bill Clinton som vant i Arizona i 1996.

Velgere i Phoenix i Arizona vet at deres stemme teller like mye som enhver annens stemme. Foto: Matt York (AP)

Iowa (6)

Iowa er én av de to minste såkalte vippestatene i 2020-valget med bare 6 valgmenn. Demokratene har vunnet delstaten 6 ganger de siste 8 presidentvalgene. Trump vant i 2016 med nesten 9,5 prosentpoeng, mens Bush vant i 2004. Biden har ligget rundt 2-3 prosentpoeng foran Trump på snittmålingene den siste tiden.

Trump-tilhengere i Michigan ser på en valgkampvideo på storskjerm av sin foretrukne president. Foto: Nicole Hester (AP)

Michigan (16)

Michigan har også blitt trukket fram som en mulig vippestat med sine 16 valgmenn. Biden har imidlertid hatt en markant ledelse over Trump i delstaten. I enkelte snittmålinger har ledelsen ligget på hele 9 prosentpoeng. Ledelsen har økt jo nærmere vi kommer valgdagen. Trump vant delstaten med 0,2 prosentpoeng over Clinton i 2016. Før Trump-seieren, vant Demokratene delstaten 6 ganger på rad.

Innbyggere i Minnesota forbereder seg til både Halloween og antatt Biden-seier. Foto: Bing Guan (Reuters)

Minnesota (10)

Minnesota er nok en delstat som har blitt omtalt som en mulig vippestat med 11 valgmenn. Biden hadde på snittmålingene en ledelse på nesten ti prosentpoeng over Trump i begynnelsen av oktober, men falt noen prosentpoeng i midten av måneden. Tendensen viser at Biden fortsatt har en klar ledelse. Demokratene har vunnet Minnesota 11 presidentvalg på rad. Clinton vant riktignok med bare en knapp margin på halvannen prosentpoeng i 2016.

Artisten Cher driver valgkamp for Biden i Las Vegas i Nevada. Foto: Bryan Steffy (AFP)

Nevada (6)



Nevada er en annen delstat som seiler opp som en mulig vippestat. Trenden viser at Biden har et greit overtak på snittmålingene, men Trump tar innpå på enkelte målinger. Delstaten var tradisjonelt en rød delstat fra slutten av 1960-tallet og gjennom hele 1970- og 1980-tallet. Men tilflytning gjorde delstaten om til en vippestat. Med unntak av Bush-seire i 2000 og 2004, har Demokratene vunnet delstaten 5 ganger siden 1992. Clinton vant i 2016 med drøyt 2 prosentpoeng.

Fotomontasje fra den andre og siste presidentdebatten i Nashville i Ohio. Debatt nummer to var langt mer sivilisert enn den første kaotiske debatten. Foto: Jim Watson [brendan Smialowski (AFP)

Et tenkt scenario

Som nevnt er det mange mulige veier å gå til 270. Hvis en tar utgangspunkt i et tenkt scenario der Biden har for eksempel 232 ganske sikre valgmenn, og Trump har 125 tilsvarende sikre valgmenn, gjenstår det 181 valgmenn å kjempe om fordelt på 11 usikre vippestater og 2 kongressdistrikter i Nebraska og Maine.

I dette scenariet mangler Biden 38 valgmenn. Da trenger Biden kun Florida (29) og én vippestat til (bortsett fra Iowa og Nevada med 6 hver) for å kunne sikre seg 270 valgmenn.

Vinner Biden Texas (38) i dette tenkte scenarioet, trenger han ingen av de andre vippestatene for å sikre seg en seier. Trump mangler 145 valgmenn i dette scenariet. Da trenger Trump å vinne for eksempel Texas (38), Florida (29), Georgia (16), Nord-Carolina (15), Pennsylvania (20), Ohio (18) og Wisconsin (10) for å bikke 270 valgmenn. Senarioet er basert på RealClearPolitics snittmålinger for valgmannstemmer én uke før valget.

Dette er ett av mange mulige utfall. FiveThirtyEight har for eksempel i sin prediksjonsmodell simulert utfallet 40.000 ganger.

Kilder: FiveThirtyEight, RealClearPolitics, 270towin