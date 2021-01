Disse er omkommet og disse er savnet etter Gjerdrum-skredet

Sju personer er bekreftet døde og tre personer er fortsatt savnet.

Jordskredet i området Ask i Gjerdrum, natt til onsdag 30. desember, rystet hele Norge. Flere hus ble tatt av leirskredet, og samme dag opplyste politiet at 26 personer ikke var gjort rede for. Utover ettermiddagen ble tallet stadig redusert, og onsdag kveld fikk ti personer status som savnet.

Den omfattende redningsaksjonen pågikk for fullt, men ingen av de ti savnede ble funnet før fredag 1. januar. Siden da har sju personer blitt funnet omkommet, og tre personer er fortsatt ikke gjort rede for. Letemannskapene har imidlertid ikke gitt opp å finne de tre savnede i livet, og i skrivende stund har aksjonen fremdeles status som leting etter mulig overlevende.

Disse sju har blitt funnet

* Eirik Grønolen (31)

31-åringen ble funnet omkommet fredag 1. januar. Ifølge LinkedIn drev Grønolen et IT-firma, og han var en nær støttespiller av tennisstjernen Casper Ruud.

- Verden kan være et urettferdig sted. Vi har mistet en fantastisk person og medborger. Jeg har mistet en venn, kollega og en viktig støttespiller i mitt team, skrev Ruud på sin Instagram-side.

*Lisbeth Neraas (54)

54-åringen ble funnet omkommet lørdag 2. januar. Hun var moren til Marius Brustad (29) som ble funnet omkommet søndag kveld. Han var hjemme hos sin mor på romjulsbesøk da leirskredet gikk i Gjerdrum.

* Marius Brustad (29)

29-åringen var som nevnt hjemme hos sin mor på romjulsbesøk i Nystulia 42. Hans identitet ble bekreftet søndag kveld 3. januar.

* Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (40)

40-åringen ble funnet omkommet lørdag 2. januar. Hans identitet ble bekreftet søndag kveld. Jansen var savnet sammen med kona Charlot Grymyr Hansen (31) og datteren Alma (2) etter at huset deres ble tatt av leirskredet. Ektefellen og datteren har også blitt bekreftet blant de omkomne.

* Alma Grymyr Jansen (2)

To-åringen ble funnet død lørdag 2. januar, og hennes identitet ble bekreftet søndag kveld. Hun ble meldt savnet sammen med moren Charlot Grymyr Jansen (31) og faren Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (40), etter at huset deres i Nystulia 39 ble tatt av leirskredet.

* Charlot Grymyr Jansen (31)

31-åringen var gift med Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (40) og var moren til Alma Grymyr Jansen (2). Hennes identitet ble bekreftet mandag ettermiddag, og hun ble funnet omkommet søndag 3. januar. Samme dag ble det også bekreftet at ekteparet ventet et nytt barn sammen i februar.

* Irene Ruud Gundersen (69)

69-åringen ble funnet omkommet søndag 3. januar, og hennes identitet ble bekreftet mandag kveld. Hennes datter, Nina Christine Gundersen, har opplyst i et Facebook-innlegg at faren og søsteren er lettere skadd og på sykehus for øyeblikket.

Tre er fortsatt savnet

* Ann-Mari Olsen-Nærinstorp (50)

50-åringen er fortsatt ikke gjort rede for tirsdag formiddag 5. januar. Hun er savnet sammen med datteren Victoria Næristorp-Sørengen (13). Ektemannen er en av dem som har blitt reddet ut av huset. Han hadde en kroppstemperatur på 30 grader da han ble funnet.

* Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13)

13-åringen er savnet sammen med moren sin, Ann-Mari Olsen-Næringstorp (50)

* Rasa Lasinskiene (49)

49-åringen var ute og gikk tur med hunden før hun skulle på jobb, da raset skjedde. Ifølge Bergens Tidende var hun på telefonen med ektemannen, da kontakten plutselig ble brutt.

