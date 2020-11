Disse jentene flyr oppover listene

Jentene i Nettavisens Schendis-pod jubler. En spesiell episode sendte dem til pod-himmelen.

Sjetteplass på Podtail sin liste over Norges populære podkaster. Over 10.000 lyttere på ett døgn og førsteplass over podkaster som trender på Spotify. Episoden nummer 40 ble ellevill for jentene i Schendis.

– Vi har hatt en helt drøy uke vi sent kommer til å glemme, fra å spille inn hos Leah og familien, til episoden slapp. Telefonen har blinka konstant og vi er helt satt ut av all den fine responsen, jeg tror vi må ha de beste lytterne som finnes der ute, sier Rikke Monsen.

Schendis-podkasten finner du på Spotify, iTunes eller overalt du hører podkast!

- Det helt vilt kult at episoden med Leah Isadora Behn har generert så stor interesse. Vi merker at enda flere har fått øynene opp for podkasten vår og vi har mottatt mange hyggelige tilbakemeldinger fra folk som liker både episoden med Leah, men også episoder med andre gjester. Så det er stas, sier Julie Solberg.

Se video fra intervjuet. Artikkelen fortsetter under videovinduet.





Tok turen til Bærum

Her i Nettavisen lever vi med gledessprederne på daglig basis, og har siden oktober 2019 sett blide fjes besøke Schendis-studioet i Akersgata. Første gjest var Ulrikke Falch. Siden har «schendiser» åpnet seg opp for den blide duoen.

Men det var først da jentene tok turen til Bærum og hjemmet til Leah Isadora Behn (15), Märtha Louise og Durek Verrett at resten av Norge virkelig fikk ørene opp for duoen.

– Målet med Schendis har vært å be inn gjester som mange kjenner, men som man ikke vet så mye om likevel, og Leah Isadora er akkurat en sånn gjest, sier Monsen.

Datteren til Märtha Louise gjorde sin intervju-debut i Schendis. Der snakket de blant annet om sminke, livet som prinsesse-datter og om farens død.

Her kan du høre podden. Artikkelen fortsetter under.

- Tenk at Tusvik & Tønne ligger under oss

- Det er generelt gøy når Nettavisen slår de store konkurrentene, og i hvert fall i podkast der vi foreløpig er desidert minst i bransjen. Tenk at Tusvik & Tønne, som Rikke og jeg elsker, ligger under oss akkurat nå. Det er også sjukt at vi troner i toppen sammen med de etablerte som NRK og VG. Vi får nyte det så lenge vi kan, også får vi fortsette å vise at vi fortjener plassen, sier Solberg.

– Selv om Julie jubla høyest for førsteplassen på Spotify, må jeg som er den eldste av oss (Rikke er 30 år og Julie er 26 år) innrømme at det å få podkasten sitert i magasinet Svensk Damtidning var helt nerdete gøy for en som er over gjennomsnittet opptatt av kongelige, humrer Rikke.

Og hvem kunne damene tenke seg å intervjue i fremtiden?

– Vi ba følgerne våre på Instagram om å foreslå gjester de kunne tenke seg neste sesong. Der var det flere som ønska seg kong Harald, så nå som han er ute av karantene så er det kanskje lov å håpe? sier Monsen.

Reklame KANONSALG: Halv pris på bestselgere hos Oakley