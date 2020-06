Disse kommunene er fortsatt koronafrie

88 norske kommuner har ingen registrerte smittetilfeller. Se oversikten her.

OSLO (Nettavisen): 8707 personer har fått påvist smitte av koronaviruset så langt, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) torsdag klokka 15. De som får smitten er i gjennomsnitt 45 år. Det er like mange kvinner som menn.

Oslo (2792), Bergen (571), Bærum (421), Trondheim (342) og Kristiansand (229) er på topp med smittetilfeller så langt under koronaepidemien i Norge. Det viser kommuneoversikten fra Folkehelseinstituttet.

88 koronafrie kommuner

Den viser videre at 88 kommuner så langt er koronafrie, det vil si at det ikke er registrert noen tilfeller med folkeregistrert adresse i den kommunen.

Se tabell over antallet smittetilfeller i norske kommuner nederst i saken.

Risør i Agder er en av disse kommunene. Tidligere denne måneden uttalte ordfører Per Kristian Lunden (Ap) til Nettavisen at de ønsker sommergjester velkommen nesten som normalt, men at de har truffet flere tiltak. Blant annet er den tradisjonelle trebåtfestivalen avlyst.

- Vi har fulgt de nasjonale reglene og har vært veldig nøye med smittevern rundt institusjonene våre, uttalte Lunden 9. juni. Da var Risør en av 90 smittefrie kommuner.

Risør pleier å oppleve en tredobling av innbyggertallet i sommermånedene.

Totalt i Norge er det per 18. juni 8692 rapporterte smittetilfeller så langt. 892 personer har vært innlagt på sykehus, 221 har hatt behov for intensivbehandling og 244 personer er døde.