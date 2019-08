Disse kvinnelige orkan-jegerne er historiske

Disse tre kvinnelige orkan-jegerne er blitt historiske i forbindelse med Orkanen Dorian som nå faretruende nærmer seg USA-kysten.

NEW YORK (Nettavisen): The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Aircraft Operations Center la på tordag ut et bilde på Twitter som viser det alle første crewet med bare utelukkende kvinner om bord på en rekognoseringsoppdrag i forkant av Dorians ankomst.

Ifølge ABC News fløy de tre kvinnene et oppdrag på til sammen syv timer rundt orkanen for å samle inn data.

På flyturen fløy de nærmere seks tusen kilometer.

Kaptein Kristie Twining (t.v) , kommandør Rebecca Waddington og løytnant Lindsey Norman er nå historiske. Foto: Twitter: NOAA Aircraft Operations Center

Dermed er både kaptein Kristie Twining (t.v) , kommandør Rebecca Waddington og løytnant Lindsey Norman nå historiske.

NOAA har også lagt ut en video av et av deres fly når det befinner seg midt i øyet av orkanen Dorian. Se videoen øverst i saken.

I denne Tweeten kan man også se øyet av orkanen:

Orkanen truer Trumps feriested i Florida

Oppdaterte beregninger som USAs nasjonale orkansenter har gjort, viser ifølge NTB at president Donald Trumps eksklusive feriested Mar-a-Lago ligger midt i den antatte banen til orkanen Dorian, som ventes å feie inn over Florida mandag.

Dorian er nå på vei mot Florida etter å ha beveget seg utenom Puerto Rico. Fredag styrket den seg til en kategori 3-orkan, opplyser amerikanske meteorologer.

Ifølge det nasjonale orkansenteret kan Dorian bygge seg opp til en kategori 4-orkan innen den treffer Floridas østkyst, og den kan bli den kraftigste orkanen som rammer delstaten på nesten 30 år. Det antas at orkanen treffer land mandag.

Donald Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida ligger midt i banen som orkanen Dorian beregnes å få når den treffer delstaten om få dager. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Mar-a-Lago, Trumps eksklusive golf- og feriested, ligger i Palm Beach. Presidenten benytter ofte stedet både privat og til viktige politiske møter med amerikanske og internasjonale topper.

Torsdag kunngjorde Trump at han avlyser sitt planlagte besøk i Polen på grunn av orkansituasjonen. Trump skulle til Polen for å delta på 80-årsmarkeringen for starten på andre verdenskrig, men han sender visepresident Mike Pence i stedet.

(Nettavisen/NTB)