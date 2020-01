Disse Nettavisen-meningene ble best mottatt i 2019

En svensk klimakriger, et umake par med royalt tilsnitt, metoo og koranbrenning fikk nettet til å gå varmt i året som gikk.

«Ærlig, grensesprengdende, morsom, smart».

Pluss på raus takhøyde og rom for meninger, ja, da har du Nettavisen.

Under her kan du klikke deg inn og lese de 20 mest populære meningsinnleggene i Nettavisen for året vi har lagt bak oss.

20). Jeg er så glad for at du sier det, du som har utenlandsk bakgrunn

Levert av vår ferske kommentator Touraj Bandeh, som debuterte helt på tampen av fjoråret.

19). Velkommen til galehuset EØS

Ringreven Elin Ørjasæter om NAV-skandalen og EØS.

Elin Ørjasæter. Foto: Frida Marie Grande

18). Smålig skepsis mot den synske sjamanen som overlever døden og forutser terror

«Pressen er alltid så negativ», skrev sjefredaktør Gunnar Stavrum i dette innlegget fra mai i fjor.

17). Dette sier PFU-klagen fra Sofie (27) om VGs Anders Giæver

Metoo-relatert kommentar fra Nettavisens Erik Stephansen i etterkant av en av de mest omdiskuterte mediesakene i 2019.

16). Når din egen familie tråkker på deg fordi du elsker

Da lesbiske «Hanne» inviterte til bryllup, kom det et sterkt svar fra farfar.

15). Hvordan har du det? Hvordan går det med deg?

Ski-eksperten Torbjörn Nordvalls tanker om skiskytter-helten Halvard Hanevold ble godt mottatt av Nettavisens lesere.

14). Inga Martes millionlønn

Arild Rønsen er en gammel traver i Nettavisen-sammenheng. Når han treffer godt, treffer han veldig godt. Som med denne.

13). Gruppesex i presseklubben

Sex, media og politikk var ingrediensene i denne kommentaren fra sluggeren Jon Hustad.

Jon Hustad, journalist, historiker og samfunnsdebattant. Foto: Paul Weaver / Nettavisen

12). Metoo: Brann i rosenes leir

Dagsavisens terningkast på regjeringsmedlemmene og kommentatorene Hege Ulstein (Dagsavisen) og Marie Simonsen (Dagbladet) dannet utgangspunktet for denne meget godt leste kommentaren fra Nettavisens egen Erik Stephansen.

11). Demonstranter krever dødsstraff mot nordmenn som brenner Koranen

SIAN, Kristiansand og koranbrenning. Da tok det fyr blant Nettavisens leserskare. Gunnar Stavrum kommenterer.

10). Butikkdød for idioter

Nettavisens innovasjons-direktør Pål Nisja-Wilhelmsen traff godt med denne.

«Det er mange gode grunner for at butikker dør. Problemet er at norske butikkeiere rett og slett ikke skjønner bæret av hvorfor.»

9). Vært på kondomeriet? Det vet Nav. Uheldig natt på byen? Det vet Nav

Dette anonymiserte innlegget fra en 24-åring traff mange.

8). Milliardgevinst på enkle og spartanske småhytter utenfor Oslo sentrum

Gunnar Stavrum om spinnville hyttepriser i Indre Oslofjord.

7). Hva f... feiler det deg, Fred Heggen?

Bloggeren Superheltmamma tok til orde og kom med ramsalt kritikk av en av Nettavisens mest leste kommentatorer.

6). Løgn og video ble brukt til å demonisere Trond Giske på sosiale medier

Mer metoo-stoff signert Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum.

5). Jeg har en sykdom jeg har prøvd å holde skjult i årevis. Nå er det på tide å komme ut

Åpent og ærlig fra den tidligere Paradise Hotel-finalisten Mario Riera.

Mario Riera. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

4). Jeg blir så forbanna!

Ida Vindstads rant mot finsk-norske Sanna Sarromaa ble årets mest leste innlegg hos Livsstils-seksjonen i Nettavisen.

På pallplass:

3). Greta Thunberg: - En dødssliten, naken og ubeskyttet sjel på en altfor stor scene

Greta Thunberg og klima var det mange meninger om 2019. Og de ble som regel lest. Gunnar Stavrum igjen.

2). Nå er det blitt så pinlig at hele kongeriket rødmer

Märtha Louise og Durek Verret var de eneste som kunne måle seg mot Greta Thunberg på meningsfronten i fjor. Årets nest mest leste kommentarartikkel i Nettavisen, signert Erik Stephansen.

1). Morens utlevering av Greta Thunbergs mange kamper

Dette innlegget, signert psykiater og fast Nettavisen-kommentator Fred Heggen, var årets soleklare meningsvinner i Nettavisen.