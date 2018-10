Disse skal avgjøre KrFs skjebne

Alle skal med - selv om langt over halvparten av fylkene ikke er representert på Stortinget.

Det strammer seg til.

KrF-ledelsen har 17 dager på seg til å overbevise sine 190 stemmeberettigede delegater om partiet bør gå til venstre eller høyre.

Høstens mest spennende møte er KrFs landsmøte på Gardermoen 2. november.

Denne tabellen viser hvor mange delegater hvert fylkeslag får sende:

Delegatutregningen for fylkene er medlemmer + stemmer + fylkesleder. Alle medlemmer av stortingsgruppen er delegater, hvorav tre av åtte er medlemmer av sentralstyret, og stiller som delegater fra sentralstyret





- Også det minste fylket skal ha en stemme inn

Finnmark som ved utgangen av 2017 hadde 230 KrF-medlemmer, skal sende fire delegater.

Fylkesleder i Finnmark, Svein Iversen.

- Hva synes du om at dere som er så få, får sende såpass mange?

- Også det minste fylket skal ha en stemme inn, sier fylkesleder Svein Iversen til Nettavisen.

Per 15.10 får Nettavisen bekreftet at Finnmark har fått 20 nye medlemmer og mistet 26 - slik at vårt nordligste fylke nå har 224 medlemmer.

Det er delte meninger om hvorvidt delegatene skal ha et fritt eller bundet mandat.

Iversen sier til Nettavisen at delegatene fra Finnmark står helt fritt under den skriftlige avstemmingen.

- Vandrer mot en død på religiøse krykker

Tidligere sjefredaktør i Fædrelandsvennen, Finn Holmer-Hoven, skriver i kronikken Gud hjelpe KrF (bak betalingsmur) at «Det sekulære samfunnet er i ferd med å ta livet av KrFs som vandrer mot en død på religiøse krykker.»

Finn Holmer-Hoven.

KrF har åtte stortingsrepresentanter, hvorav fire er utjevningsmandater: Nestleder Kjell Ingolf Ropstad fra Aust-Agder og representantene fra Sogn og Fjordane, Møre- og Romsdal og Telemark.

- KrF er et distriktfenomen

De andre finner vi fra Agder til Hordaland.

«Det forteller oss at KrF ikke lenger er et riksparti, men et distriktfenomen på Sør-Vestlandet - representert på Stortinget fra syv av våre 18 fylker. I kontrast til partiets oppslutning ved stortingsvalget i 1997 hvor det var representert på Stortinget fra samtlige norske fylker.»

Tidligere sjefredaktør Finn Holmer-Hoven.

- Deres stemmer teller like mye ...

Holmer-Hoven mener partiet fremstår som ved oppstarten, som et «religiøst lite protestparti fra Hordaland» og at valgsystemet blir underlig:

«På det ekstraordinære landsmøtet 2. november stiller det 190 utsendinger fra alle landets fylker - fra fylker som ikke har vært i nærheten av et stortingsmandat på årtier - og hvis stemmer teller like mye som utsendingene fra Sør-Vestlandet, som i dag representerer partiene på Stortinget.»

