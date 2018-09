Disse skal være med i Charterfeber: - Et minne for livet

Charterfeber ha premiere 17. september. Her kan du bli kjent med flere av årets deltakere.

NEDRE EIKER/MIAMI (DT.no): I høst gjør tv-serien «Charterfeber» comeback etter fem års pause. Serien ble sendt fra 2006 til 2013, der profiler som Svein Østvik og Hilde Skovdahl hadde sitt gjennombrudd.

Sesongpremieren på Charterfeber er mandag 17. september klokka. Serien sendes på TV3 mandag til torsdag klokka 19.30.

Nå håper Anne-Cathrine Westby (28) at også hun skal bli et ansikt folk forbinder med latter og moro, når hun denne sesongen blir å se i den TV3-sendte serien.

Minne for livet

28-åringen fra Mjøndalen har tilhold både i Miami, Florida og Oslo. Jobben hennes som online coach og trener tillater henne å bo begge steder.

Da hun fortalte vennene sine at hun skulle være med på dokusåpen, møtte hun mye motstand. I ettertid, er uka i Spania med «Charterfeber-gjengen» noe hun ikke ville vært foruten.

– Det var en super tur, og et minne for livet. Mange sa at jeg ikke burde stille opp, men de tok grundig feil, flirer Westby som håper hun sitter igjen med samme dom etter at programmet er vist.

CHARTERFEBER: Fitnessjentene Anne Cathrine Westby (venstre) og Christine Kamphaug Gundersen (høyre) er blant deltakerne i Charterfeber. Se listen over alle som skal være med nedover i saken.

Mjøndølingen lover seerne mange lattermilde øyeblikk.

– Jeg er absolutt ikke sjenert og ler veldig mye, det kommer nok tydelig fram, sier hun.

Viser følelser

Det er imidlertid ikke bare latter og fjas Westby har å komme med. Hun deler også noen sterke øyeblikk fra oppveksten, som få har kjennskap til.

– Det hender noen ganger i livet at tunge ting du har båret med deg lenge kommer fram igjen. Det ligger og gnager hele tiden. I løpet av innspillingen viser jeg noen følelser om oppveksten som kanskje ikke mange er klar over. Man blir på en måte flink til å skjule det. Akkurat på Charterfeber følte jeg at jeg var åpen for det meste, og ikke redd for at den norske befolkningen skal få høre min tidligere historie.

Stikkordene er ifølge Westby depresjon og mangel på selvtillit.

CHARTERFEBER: Svein Østvik gjør comeback i Charterfeber.

Lang deltaker-liste



Fra før er det kjent at den tidligere «Paradise Hotel»-vinneren, Aurora Gude fra Lier, også blir å se i denne sesongens «Charterfeber».

– Vi hadde jo mange fordommer om «Granca» som ikke stemte. Jeg trodde det bare skulle være masse narkomane og «trashy» folk. Men da vi var der, var det jo bare pensjonister overalt. Men, det stemte at det ikke er så fint der. Det var rett og slett stygt! Og kjedelig er det også. Jeg hadde nok ikke dratt tilbake, sa liungen i forbindelse med en tidligere sak.

Disse skal være med i Charterfeber:

Kjæresteparet med forkjærlighet for Pokemon:

Carina Kristoffersen Myrvang

Marius Gulbrandsen



Fred Åge og Sven Erik:

Sven Erik Rabe Munk

Fred Åge Gran



Paradise-jentene:

Ann Marielle Lipinska Lekven

Aurora Hellerud Gude

Insta Heidi

Heidi Merethe Hoff

Tom Krølle Schmidt



Storfamilien:

Tove Rustand

Nina Pedersen Ellevog

Jeanette Tømmerås

Nina Murphy

Gry Bjarnesdatter Lofsberg



Guttegjeng:

Magnus Vignisson

Aslak Tighe

Rasmus Frette Berge

Mats Roaldsøy



Fitnessjentene:

Christine Kamphaug Gundersen

Anne Cathrine Westby



Mor og sønn:

Christian Ottesen

Gro Ottesen



Charter-Hilde og Charter-Svein:

Hilde Skovdahl

Svein Østvik



Harstad-familien:

Aslaug Andersen

Anne Berit Johansen

Stein Are Andersen



Doc og dask:

Helene Blommendal

Ole Petter Grønlien

Jonny Lundsten

Nina Lundsten



Pakistansk familie:

Neelam Sarwar Anjum

Syed Zulifqar Haider

Mohammad Sarwar Anjum

Shahida Anjum

Liana Haider

Syed Hakim Haider

Liza Haider

Lina Haider

Syed Sultan Haider



Bloggerne:

Heidi Alexandra Olsen

Espen Johnsen



Youtuberne:

Alexander Andersen

Hanne C. Martinsen

