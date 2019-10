Disse SMS-ene kan felle torpedoen i utpressingssaken mot Kjell Inge Røkke

Truet med å kaste milliardæren inn en bil og kjøre ham til politiet.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Fredag var siste dag av rettssaken der torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen er tiltalt for forsøk på grov pengeutpressing av Kjell Inge Røkke.

Politiet mente opprinnelig at torpedoen hadde presset Røkke for 30-40 millioner kroner, men nedjusterte dette til 6-20 millioner på siste rettsdag.

Politiet la ned påstand om straff på 22 måneders fengsel. Iversens forsvarere la ikke uventet ned påstand om at han skulle frifinnes, og uansett ikke få en straff på mer enn seks måneders fengsel.

Jan Erik Iversen Jannik Jan Erik Iversen er tiltalt for utpressing av mellom 6-20 millioner kroner av Kjell Inge Røkke. Denne SMS-en, som er rekonstruert av Nettavisen, er én av flere SMS-er politiet mener er et sentralt bevis mot ham. Foto: NTB scanpix / skjermdump (montasje, Nettavisen)

Politiet trakk frem flere momenter som de mener gjør at Iversen har presset Røkke for penger, og at han skal dømmes til lang fengselsstraff.

Trusler om kidnapping.

Trusler om vold.

Trusler om offentliggjøring av ufordelaktige opplysninger om Røkke.

I retten kom det frem at Røkke og familien hadde måttet endre livene sine drastisk da konflikten mellom Røkke og Iversen ble fastlåst. Iversen kalte dette for «Harry Potter-historier.»





SMS-er avgjørende



Et sentralt bevis i utpressingssaken er SMS-er som Iversen sendte til det han oppfattet som sin advokat høsten 2017, Arild Holden i Advokatfirmaet Elden.

Holden er en anerkjent forsvarer som har hatt en rekke profilerte og store saker. I perioden juni 2017 til januar 2018 er det sendt et par hundre meldinger mellom de to.

For Iversen sin del handler det i hovedsak om at han ønsket å offentliggjøre forholdet mellom ham og Røkke. Iversen hevdet til Nettavisen før rettssaken at han hadde hatt flere betalte torpedooppdrag for Røkke.

Dette gjentok han i retten, men da Røkke vitnet avviste han det blankt, og kalte det for absurde påstander.

Kjell Inge Røkke vitnet i sal 227 i Oslo tingrett tidligere denne uken. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Tirsdag 2. januar 2018 sendte Iversen følgende SMS til Holden:

«Arild: Kan du bekrefte at du har sendt SMS til Kjell Inge? For jeg venter en telefon fra politiet. Hvis ikke han gjør det, så kaster jeg ham inn i bilen og kjører ham dit selv. Mvh. Jannik.»

På dette tidspunktet hadde Iversen og Røkke hatt tre møter på kontoret til Advokatfirmaet Elden, men ikke blitt enige om en løsning på en konflikt.

Bakgrunnen for konflikten skal være et avisoppslag i VG fra juni 2017.

I artikkelen «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene», blir både Røkke og Iversen nevnt som del av et større sakskompleks.

Iversen ønsket at Røkke skulle stå til ansvar for de påståtte torpedooppdragene, ellers ville han fortelle om det til media. Ifølge politiet skal Iversen ha presset Røkke ved å bruke artiklene i VG som påskudd for å få penger.

Den anerkjente advokaten Arild Holden vitnet i rette onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

SMS-ene er viktig bevis for politiet, og ble spesifikk trukket frem for retten i den avsluttende prosedyren.

- En del av bevisbildet er SMS-ene som ble sendt både til advokat Arild Holden, og til Røkkes sønn Kristian Monsen Røkke, sa politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen under sin avsluttende prosedyre.

- Det er meget alvorlige lovbrudd som skal være satt i bestilling. Dermed er dette svært skadelige opplysninger det trues med å offentliggjøre. Det er snakk om å bestille drap, å fjerne noen. Det er en enorm belastning for fornærmede å ha slike påstander hengende over seg.

Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Holden ville ikke kommentere korrespondansen spesifikk mellom ham og torpedoen etter at han hadde vitnet i retten, men uttalte blant annet følgende:

- Jeg fikk en melding av "Jannik" om at han skulle fange Røkke og ta ham med til politiet for at han skulle stå til ansvar for det han hadde gjort. Jeg sa fra om dette til Røkke og til Elden. Jeg mente ikke jeg hadde varslingsplikt overfor politiet, men overfor Røkke. Jeg kunne ikke sitte og tie om slike opplysninger, sa Holden.

12. desember 2017 hadde de det tredje møtet på advokatkontoret. Møtet ble holdt klokken 17.00, men tidligere på dagen sendte torpedoen følgende SMS til Holden:

«Jeg har ikke krevd en krone av ham. Jeg skulle gi ham et tilbud for det min familie og jeg har blitt utsatt for, og for å skjerme sannheten så ikke VG kunne skrive mer. Jeg har sagt hele tiden at han skulle gå til politiet og fortelle sannheten, noe han ikke ville. Det var han som ville ha en løsning på denne saken. Han kan gjøre det som passer ham. Mvh. Jannik.»

Til denne SMS-en skrev Holden tilbake at han ikke kunne være på møtet.

Etter møtet, som ifølge Røkke i hovedsak skal ha dreid seg om «ti stille-penger», var Iversen åpenbart ikke fornøyd, og han sendte på nytt en SMS til advokat Holden:

«Vi ser saken fra forskjellige sider. Han har ikke empati for hva jeg og min familie har vært gjennom. Han legger skylden på andre enn seg selv, men jeg kommer til å ta kontakt med Rolf Widerøe i VG, så får politiet ta standpunkt til om det er gjort noe straffbart (...). Mvh. Jannik.»

Etterforskningen har ikke avdekket at Holden besvarte meldingen.

- De SMS-ene beviser ingenting. Røkke snakket om å gi meg et tilbud for å få en løsning. Det er aldri snakk om utpressing, sier Iversen til Nettavisen.

Torpedoen Jan Erik Iversen oppsøkte Røkke i garasjeanlegget på Aker på Fornebu. Røkke beskrev opplevelsen som ubehagelig. Bildene fra garasjen har vært et sentralt bevis for politiet. Foto: Politiet

Iversens andre forsvarere, Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling, påstod også at det ikke var noen bevis for at torpedoen hadde drevet utpressing av Røkke.

- Han har ikke hatt noe forsett om å utpresse Røkke. Han har hatt som mål at Røkke skal måtte stå til ansvar for det han har gjort. Han ønsker å få frem sannheten, sa Benedict de Vibe.

Et annet sentralt bevis for politiet er bildene av konfrontasjonen mellom Røkke og Iversen 1. november 2017. Da oppsøkte torpedoen Røkke i garasjeanlegget på Aker i Fornebu.

I retten beskrev Røkke opplevelsen som ubehagelig.

Dommen blir klar 25. oktober.