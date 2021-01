Disse ti har vært savnet siden leirskredet gikk: – Vi håper og ber om at et mirakel eller to skal skje

Én person er funnet omkommet, mens ni fremdeles er savnet etter skredet i Gjerdrum. Redningsmannskapene jobber fremdeles intenst, i håp om å finne overlevende.

Natt til onsdag 30. desember gikk et voldsomt leirskred på Ask i Gjerdrum kommune. Siden har redningsmannskapene jobbet dag og natt for å finne personer som er tatt av skredet.

Helsevesenet rigger nå i stand til å ta imot mulig overlevende, ved å oppbemanne og mobilisere. De setter også sykehusene i stand til å ta imot.

– Vi har stor tro på å finne overlevende. Det er mulig å overleve i luftlommer i lang tid, sier innsatsleder helse Bjørn Nuland fredag.

– Vi må fortsatt jobbe hardt og intensivt, med fullt fokus på å finne overlevende, sier politiets innsatsleder Roger Pettersen.

Fant omkommet person i skredet

Én person ble fredag ettermiddag funnet omkommet i skredområdet. Politiet har foreløpig ikke gått ut med verken kjønn eller alder på den omkomne.

– Mine tanker går til de som har mistet en de hadde kjær, sier statsminister Erna Solberg til NTB.

– Redningsoperasjonen pågår fremdeles, og jeg tenker også på alle de som lever med usikkerhet om hvordan det går med dem som er savnet, sier hun.

Ni er fortsatt savnet.

Det jobbes natt og dag i skredområdet for å finne dem.

Ti personer ble sendt til sykehus med skader av ulik grad og om lag 1.000 mennesker er evakuert fra sine hjem. 31 boenheter har forsvunnet ned i de ødeleggende leirmassene. Raset er det største kvikkleireskredet i nyere historie.

– Dette er en stor katastrofe, sa statsminister Erna Solberg da hun besøkte Gjerdrum.

Dette er de ti politiet har søkt etter

All åpen informasjon deles etter samråd med de savnendes pårørende.

Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og hennes datter Victoria Sørengen (13):

De var sammen med Ann-Maris samboer Odd Steinar Sørengen da leirmassene dro huset i Nystulia med seg. Familien bodde i 2. etasje i en femmannsbolig i skredområdet. Da Sørengen nærmet seg slutten på trappa på vei ut av bygningen, begynte det å riste i huset.

– Når jeg har to-tre trinn igjen, har det begynt å riste veldig og hele huset raser sammen mens jeg fremdeles er der inne. På det tidspunktet tror jeg at Victoria og Ann-Mari har kommet seg ut, men jeg vet jo ikke hva de har møtt der ute, har Sørengen tidligere fortalt RB.

To døgn etterpå har han fremdeles ikke fått livstegn fra Ann-Mari og Victoria.

– Jeg lever fortsatt i håpet, men det er veldig tungt. Jeg er psykisk veldig langt nede, sa han på nyttårsaften.

Irene Ruud Gundersen (69):

Pensjonisten bodde sammen med ektemannen Steinar Gundersen og datteren Marita Gundersen i Nystulia 4. Storesøster Nina Christine Gundersen, som bor på en annen adresse, har overfor RB bekreftet at hennes mor er blant de savnede. Faren og lillesøsteren reddet seg ut fra skredet og er på sykehus.

– Huset til foreldrene mine ble tatt av raset. Søsteren min og faren min kom seg ut. De er lettere skadd og er på sykehus, men moren min er savnet. Dette er helt uvirkelig. Krysser alt jeg har på at de finner mamma, har Nina Christine Gundersen skrevet i et innlegg på Facebook, som Romerikes Blad og Nettavisen har fått tillatelse til å publisere.

Rasa Lasinskiene (49):

Kvinnen skulle ut for å lufte familiens hund natt til 30. desember. Siden har ingen sett henne. Til Bergens Tidende har den savnedes familie fortalt at Rasa Lasinskiene var i en telefonsamtale med ektemannen Ramunas Lasinskas da linjen plutselig ble brutt. Ektemannen ble senere evakuert fra familiens hjem i Byvegen 5, på toppen ved rundkjøringen på tettstedet Ask.

– Det er så skremmende å se på nyhetene. Det eneste vi kan gjøre, er å håpe, har datteren Auguste Lasinskaite uttalt (21) til Bergens Tidende. Romerikes Blad var i kontakt med familien på fredag.

Ekteparet Bjørn-Ivar Jansen (40) og Charlot Grymyr Jansen (31), og deres datter Alma (2):

Familien, som ventet et nytt barn i februar, var hjemme i Nystulia 39 da raset gikk.

– Jeg snakket med min bror i går kveld. Jeg vet at de var hjemme. Og jeg vet at familiens hus var blant de første som ble tatt av skredet, sa Bjørn-Ivars bror Hans Jørgen Jansen til RB 30. desember.

Hans Jørgen, som savner tre kjære familiemedlemmer, har ikke gitt opp håpet.

– Vi gir ikke opp håpet, det gjør vi ikke. I hvert fall ikke når politiets innsatsleder også tror at det kan finne overlevende i skredet, sier han til Romerikes Blad.

Lisbeth Neraas (54) og hennes sønn Marius Brustad (29):

Marius Brustad var hjemme på besøk i jula hos sin mor Lisbeth Neraas i Nystulia 42 da leirskredet gikk natt til 30. desember. Begge har vært savnet siden.

– Jeg kan bekrefte at disse to er blant de savnede, sier talsmann Håkon Stavrum til Romerikes Blad 1. januar.

I en uttalelse, som Romerikes Blad har fått tilsendt, skriver de pårørende blant annet følgende:

– Å bli utsatt for dette i sitt eget hjem inne på et byggefelt skal ikke være mulig. Vi håper og ber om at et mirakel eller to skal skje selv om vi også er realistiske.

Mann i 30-årene:

Savnet fra sin adresse i Nystulia siden raset gikk.

