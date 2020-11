Disse tiltakene innføres i dag: - Dette er mye mer alvorlig enn folk tror

Regjeringen og helsemyndighetene med nye korona-krav

Torsdag skjerper regjeringen kraftig inn på korona-tiltakene - for alle i hele Norge.

- Nordmenn må de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker, sier statsminister Erna Solberg (H).

Erna: - Svært alvorlig

Hun redegjør torsdag formiddag for Stortinget om en smittesituasjon hun kaller for dramatisk.

– Situasjonen er svært alvorlig, sier hun.

Hun påpeker at det er blitt mer enn 6.000 flere smittetilfeller i Norge de siste ukene. Hun advarer om at vi kan få en situasjon som den man ser flere steder i Europa.

– Vi har ikke mistet kontroll med situasjonen. Men vi har mindre kontroll enn vi ønsker, og det går i gal retning, sier hun.

Statsminister Erna Solberg (H) redegjør for kraftig innskjerping i Stortinget torsdag formiddag. Foto: Ørn E. Borgen (NTB)

Nakstad: - Merkedag

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad uttaler til VG at 5. november kanskje er den største merkedagen i denne pandemien etter 12. mars, siden man nå har mulighet til å slå ned bølge nummer to.

Regjeringen holder i dag pressekonferanse, der det er ventet strengere tiltak.

– Dette er mye mer alvorlig enn det folk tror, har jeg følelsen av, nå er vi opptatt av valgkamp i USA og andre ting. Men hvis vi ser til Sverige, så er de oppe på 30 dødsfall om dagen og de har en kritisk situasjon. Dette viser oss at land som lå likt oss i smittesituasjon for få uker siden, nå er i en alvorlig situasjon. Det er helt avgjørende at vi får kraftige tiltak i dag.

Helsedirektoratet anbefaler nasjonal skjenkestopp ved midnatt

Helsedirektoratet går blant annet inn for skjenkestopp ved midnatt over hele landet i sine nye anbefalinger til koronatiltak.

«Samlinger av mennesker, kombinert med alkohol, har vist seg å forårsake flere større smittehendelser. Dette bør nå unngås både av hensyn til de enkelte og av hensyn til kapasiteten i landets kommuner», skriver Helsedirektoratet i begrunnelsen.

I anbefalingene går de også inn for krav om en negativ koronatest som er under 72 timer gammel ved ankomst Norge, og at de som ikke kan dokumentere bopel i Norge må ti dager i karantenehotell.

Skjenkestopp og nytt munnbind-krav

I sine nye anbefalinger til nye tiltak vil Helsedirektoratet i tillegg til skjenkestopp ha krav om negativ test ved innreise til landet.

Ifølge VG vil regjeringen anmode folk om å unngå unødvendige reiser både innen- og utenlands i de nye innstramningene som legges frem for Stortinget i dag.

I tillegg innføres det krav om munnbind også i taxi, begrensninger for treningssentre - med krav om to meters avstand for trening innendørs.