Disse verdenslederne flyr og forurenser mest

Nok en gang samles verdensledere for å drøfte klimaendringer. Denne gangen er det i forbindelse med FNs høynivåuke i New York – hvor den unge klimaaktivisten Greta Thunberg (16) holdt en tordentale som var adressert lederne for de 193 medlemslandene i FN.

USAs president Donald Trump var også så vidt innom klimatoppmøtet i FN mandag.

Med unntak av Thunberg, som seilte over Atlanteren for å delta på FNs klimatoppmøtet, har trolig de aller fleste delegatene valgt fly som transportmiddel til høynivåuken i New York.

Tidligere analyser viser at verdensledere etterlater seg et vanvittig klimaavtrykk når de farter rundt i verden i sine små og store fly.

Det nettbaserte reisebyrået FromAtoB har fått innsyn i flybruken for 2018 til lederne av G20-landene - verdens 20 største økonomier – og beregnet hvor mye klimautslipp den enkelte verdensleder har produsert basert på offisielle flyreiser.

FromAtoB har basert utregningene sine på 258 internasjonale flygninger fordelt på 15 av G20-lederne. Australia, Mexico, Indonesia og Sveits ville ikke dele ut reiseinformasjonen, mens Saudi-Arabias konge og statsminister har visstnok ikke reist utenlands i 2018.

Japans statsminister Shinzo Abe (til høyre) rangerer med høyest klimautslipp (basert på flyreiser) blant lederne for G20-landene i 2018. Trump havner på en delt annen plass med Sør-Koreas president Moon. Foto: Eugene Hoshiko (AP)

Japans statsminister forurenser mest

Det er Japans statsminister Shinzo Abe som topper listen over høyest klimautslipp (basert på flyreiser) blant lederne for G20-landene. Statsminister Abe produserte mer enn 14.000 tonn CO2-utslipp i løpet av fjoråret, viser gjennomgangen til FromAtoB.

USAs president Donald Trump og Sør-Koreas president Moon Jae-in havner på en delt annen plass med 11.000 tonn CO2-utslipp.

De spanske statsministerne Mariano Rajoy (statsminister fram til juni) og Pedro Sánchez (statsminister fra juni) har minst klimautslipp av G20-lederne med et utslipp på totalt 985 tonn CO2.

De spanske statsministrene har sammenlagt produserte minst CO2-utslipp blant G20-lederne, basert på tilgjengelige tall, til tross for at de har tilbakelagt en distanse på hele 175.000 kilometer.

Flystørrelse teller

Til sammenligning har Trump og Moon tilbakelagt henholdsvis 130.000 kilometer og 164.000 kilometer i flyreiser i 2018.

- Den spanske regjeringen benytter vanligvis flytypen Falcon 900, som er mindre enn Boeing- og Airbus-flyene som benyttes av de andre landene, som er på størrelse med kommersielle rutefly. Theresa May (tidligere statsminister i Storbritannia), Mark Rutte (Nederland) og Michael Temer (tidligere statsminister i Brasil), brukte også mindre fly og befant seg på bunnen av rangeringen, skriver det tyske statistiske selskapet Statista.

Det er Trump som havner på topp dersom man tar utgangspunkt i mengde klimautslipp per kilometer. Ifølge beregningene til FromAtoB, har Trumps flyreiser i snitt 88 kilo CO2-utslipp per tilbakelagte kilometer - Trump flyr som kjent rundt i et gigantisk presidentfly (Air Force One). Statsminister Abe, som har tilbakelagt en distanse på 206.000 kilometer i 2018, har et snitt på 70 kilo per kilometer.

Statista har laget grafikk over de ti G20-lederne som produserte mest CO2-utslipp. De fem lederne som produserte minst blant de 15 G20-landene, er Spania (985 tonn), Nederland (1080 tonn), Brasil (1662 tonn), Storbritannia (2227 tonn) og Canada (3308 tonn). Foto: Statista

Solbergs privatflybruk

Nettavisen har ingen tall eller beregninger for statsminister Erna Solbergs klimautslipp basert på offisielle flyreiser, men har tidligere skrevet om Solbergs bruk av privatfly.

Slottet har tidligere opplyst til Nettavisen at kronprins Haakon velger passasjerfly framfor privatfly – nettopp på grunn av miljøhensyn. Det gjorde han også under det økonomiske toppmøtet i Davos tidligere i år.