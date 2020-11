Disse yrkesgruppene er mest utsatt for covid-19

I vår og i høst er det to helt ulike former for yrkesgrupper som får påvist covid-19, melder FHI.

Ferske tall fra FHI avdekker hvilke yrkesgrupper som i størst grad er utsatt for å bli smittet av koronaviruset. I vår var det leger, sykepleiere, tannleger og buss- og trikkesjåfører som i stor grad ble smittet. Nå har tendensen snudd. Siden 18. juli har det i langt større grad vært bartendere, servitører, kafé- og gatekjøkkenmedarbeidere og fly/båtverter som har blitt smittet. Se oversikten her. Lyseblå er før 18. juli, mørkeblå er etter. Tallene er per 1000:

