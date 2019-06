Dømt til livstid i fengsel etter denne hendelsen

Se de dramatiske bildene i videoen over.

Mannen som dyttet en 91 år gammel mann ned på togskinnene i England og ytterligere forsøkte å dytte en annen mann har blitt dømt for dobbelt mordforsøk og må sone livstid i fengsel med en minstetid på 12 år. Den 91 år gamle mannen tilbragte en uke på sykehuset og ble sterkt preget av hendelsen. Mannen uttalte at han sliter med selvtilliten etter hendelsen og at hverdagslivet har blitt negativt påvirket. Det melder British Transport Police.