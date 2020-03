DN: Stortinget går inn for kraftig kutt i arbeidsgiveravgiften

Enigehet om krisepakke som reduserer bedriftenes kostander betydelig.

Ifølge Dagens Næringsliv går et flertall av partiene på Stortinget inn for å midlertidig kutte arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng.

Stortinget vil i dag gå inn for kuttet i arbeidsgiveravgiften, som skal gjelde for én termin, som er to måneder, skriver avisen.

Avgift alle bedrifter må betale

Arbeidesgiveravgiften er en avgift som bedrifter må betale ut fra lønnen til sine ansatte. Normal avgift er 14,1 prosent, og i Statsbudsjettet for 2020 antok man at avgiften ville skaffe staten 202 milliarder i inntekter.

Arbeidsgiveravgiftener må betales enten en bedrift går med overskudd eller underskudd, og er kutt som kommer bedrifter som sliter til gode. Normale skattekutt hjelper som regel bare bedrifter som går med overskudd.

Enighet om krisepakke

Finanskomiteen forhandlet fram til rundt klokken 2 natt til torsdag om nye krisetiltak for norsk næringsliv og arbeidsliv, og vil møtes på nytt klokken 9 for å lande de siste tiltakene før de skal vedtas i Stortinget klokken 10.

Ifølge TV 2 er det nå enighet om pakke som iogså skal inneholde flere tiltak:

Sikre nødvendig tilførsel av penger til helsevesenet og kommunene, slik at de kan gjennomføre nødvendige tiltak i krisen.

Krisepakke til studentene, Det skal ikke være snakk om rett til dagpenger, men en ordning via Statens Lånekasse.

Endringer av flyplassavgifter

