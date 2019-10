DN: Trond Giske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet

Trond Giske skal ha sendt en 70-punktsliste til VG angående dekningen av varslingssakene mot ham. VG skal ikke ha fulgt opp med rettelser.

Det er Dagens Næringsliv som melder at Ap-politikeren i høst har sendt en oversikt over det han har reagert på i VGs dekning, uten at noe er blitt fulgt opp med rettelser i saker om varslingene mot ham.

Etter det DN kjenner til, skal VG skal ha fått vite om 70 punkter, og disse har redaksjonsledelsen gått gjennom, uten at noen endringer i Giske-sakene er loggført.

– Jeg kommenterer av prinsipp ikke eventuelle henvendelser til VG, sier ansvarlig redaktør og direktør Gard Steiro i VG.

Han påpeker at VG hadde et møte med Giske i vår, der VG rettet en uforbeholden unnskyldning til ham for dekningen av den såkalte dansevideosaken og feilene som ble gjort i den forbindelse. VG ble felt i PFU for den saken.

VG har for øvrig aldri beklaget dekningen av de opprinnelige varslene mot Giske.

Giske er for tiden på bokmessa i Frankfurt og har ikke besvart DNs henvendelser.