DNA-funn: Maja (25) funnet død

Ble meldt savnet 21. november 2018.

Det var levningene etter Maja Herner (25) fra Polen som som ble funnet i fjellet i Ørsta 5. juni. Det bekrefter politiet i en pressemelding.

De har fått svar fra DNA-analysen tirsdag.

Pårørende er varslet om funnet. Det er også den polske ambassaden.

Det var 5. juni at politiet ble varslet etter at en person hadde funnet benrester og en sko av samme modell som Maja Herner (25) hadde hatt i området under fjellpartiet Nivane ovenfor Ørsta sentrum.

Herner ble meldt savnet etter en tur i terrenget ovenfor Ørsta sentrum 21. november 2018. Hun ble sist sett i en matvareforretning i Ørsta i 13.30-tiden samme dag.

Politiet skriver i pressemeldingen at det tidlig var fastslått at funnstedet ikke er ulykkesstedet.

Politiet skal opp i området og gjøre videre undersøkelser onsdag. De påpeker at snøsmelting er med på å styre tempoet på fremdriften i søkene som gjøres.

