DNA-treff i Østerrike gjorde at mann ble tatt for voldtekt i Oslo

Dager etter det politiet mener er en voldtekt viste hun dem åstedet. Det førte senere til sædfunn og pågripelse av mannen som tidligere er dømt i utlandet.

En mann med rumensk statsborgerskap ble lørdag pågrepet for det politiet mener er en voldtekt som skal ha skjedd midt i Oslo sentrum 16. juni i år.

Voldtekten mener de skal ha skjedd rundt klokken 21.00 og politiet mener det skal ha vært brukt tvang ved utførelse av den straffbare handlingen.

Mannen mener den seksuelle kontakten var frivillig og nekter straffskyld.

Var ikke i norske DNA-registre

Han begjærte seg løslatt da han ble fremstilt for varetektsfengsling mandag ettermiddag. I retten forklarte seg om sin uskyld, men politiet fikk medhold i fengslingen på fire uker.

Kvinnen, som er i en sårbar situasjon, anmeldte forholdet og viste politiet åstedet kort tid etter den seksuelle kontakten. Noen dager senere ble det gjort søk med kriminalsøkshund som markerte sædspor.

Prøvene ble sendt til analyse, men 3. september fikk politiet tilbakemelding om at det var treff på en ukjent DNA-profil. En teori var at det kunne dreie seg om en person som ikke var registrert i politiets DNA-register i Norge.

Politiadvokat Kari Kirkhorn. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Men internasjonalt politisamarbeid ga resultater. I slutten av september fikk de svar fra politiet i Østerrike som hadde registrert mannens DNA-profil i sine registre. Mannen har vært involvert i en straffesak i Østerrike og er dømt der og i andre europeiske land.

I begynnelsen av oktober ble det besluttet å pågripe mannen i Norge. Lørdag 10. oktober ble han pågrepet på en Esso-stasjon på Ryen i Oslo.

- Vi kom over saken etter at fornærmede anmeldte saken til politiet. Det ble utført kriminaltekniske undersøkelser på stedet som til slutt ga DNA-funn på en profil i Østerrike. Vedkommende har ingen kjente saker i Norge, sier politiadvokat Kari Kirkhorn til Nettavisen.

- Vi er fornøyd med at våre funn i det kriminaltekniske sporet har gitt resultater i samarbeid med politiet i utlandet i denne saken.

Ikke kjent med anklagene

Før DNA-treffet i Østerrike hadde politiet i Norge ingenting å gå på. Men etter responsen fra Sentral-Europa ble det fart på saken. I andre registre politiet i Norge har tilgang til sporet de opp en bil og et telefonnummer som var knyttet til ham.

- Vi fant noen opplysninger om ham, blant annet at han er en utenlandsk statsborger som befinner seg i Norge. Han ble pågrepet på Ryen på lørdag, sier Kirkhorn.

Politiet mener det er såkalt skjellig grunn til mistanke, altså at det er sannsynlighetsovervekt, mot mannen i 40-årene for at han har begått den straffbare handlingen. I avhør har det vært sprikende forklaringer mellom mannen og den fornærmede kvinnen.

- Etterforskningen bygger på den fornærmedes forklaring, så er det omstendigheter rundt dette. Uten å gå inn på hennes forklaring mener vi det er skjellig grunn til mistanke. Det er også andre bevis i saken som DNA-funnet, sier Kirkhorn.

Det at mannen er utenlandsk statsborger gjorde at politiet begjærte ham fengslet på grunn av unndragelsesfare. Altså var det en bekymring for at han skulle rømme landet. Den rumenske mannen har vært i Norge siden mars i år.

- Handlingen skjedde 16. juni, etter det har det gått lang tid og han har ikke unndratt seg etter at han hadde den seksuelle kontakten. Han har ikke gjort noen forsøkt på å rømme landet eller unndra seg handlingen, sier mannens forsvarer Olav Ramel Haaland til Nettavisen.

Olav Ramel Haaland er forsvarer for den siktede rumenske mannen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Den siktede mannen har ikke vært kjent med anklagene før for få dager siden, da han ble pågrepet. Forsvareren argumenterte likevel for at det ikke var en unndragelsesfare og at mannen kunne være på frifot mot daglig meldeplikt, men ble altså ikke hørt av retten.

- Når han får vite at han er siktet for en slik alvorlig handling vil det ha betydning for unndragelsesfaren. Men det jeg argumenterte med var at han ikke har gjort noen forsøk i tiden som er gått før han fikk vite det.