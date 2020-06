Dobbeltdrapsiktet i Stavanger går med på fengsling

En mann i 40-årene som onsdag meldte seg til politiet og ble siktet for dobbeltdrap på ekskona og en mann i 30-årene, vil torsdag gå med på varetektsfengsling.

Ifølge Stavanger Aftenblad satt siktede i avhør store deler av onsdagen, og han vil torsdag bli fremstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett på grunn av bevisforspillelsesfare.

Den siktede framstilles for varetektsfengsling klokka 13.30, og fengslingsmøtet vli trolig gå som kontorforretning, som innebærer at partene ikke møter fysisk i rettslokalet. Dommeren vil da avgjøre fengslingsspørsmålet med saksdokumenter og skriftlig samtykke fra siktede.

– Min klient vil etter alt å dømme samtykke til varetektsfengslingen, sier forsvarer og advokat Odd Rune Torstrup.

Vurderer tilregnlighet

Torstrup sier at siktede onsdag ikke hadde tatt stilling til om han erkjenner straffskyld.

– Min klient erkjenner å ha forårsaket de to personenes død. Han har forklart at han var i leiligheten for å snakke med sin ekskone, sier Torstrup.

Et av etterforskningsskrittene som skal gjøres nå, er å ta en såkalt prejudisiell observasjon av siktede, for å vurdere om det skal foretas full judisiell observasjon. Det gjøres for å vurdere hvorvidt siktede var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Siktede varslet selv

Kvinnen i 20-årene og en mann i 30-årene, som skal ha vært hennes nye kjæreste, ble natt til onsdag funnet døde på Storhaug i Stavanger, etter at siktede selv varslet politiet klokka 2.19.

Både siktede og de to avdøde er syriske asylsøkere.

Ifølge Stavanger Aftenblad skal politiet holde sjalusi som et mulig motiv, men politiet har ikke bekreftet dette.

Aftenbladet har opplysninger om at det skal ha blitt brukt kniv og får opplyst fra politiet at det dreier seg om en spiss gjenstand.

