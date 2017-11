Dobbeltdrapsmann henrettet i Florida

En mann som var dømt for to drap i 1991, er henrettet i Florida. Det er den tredje henrettelsen siden delstaten gjenopptok praksisen i august.

53 år gamle Patrick Hannon ble henrettet med giftsprøyte og ble erklært død litt for klokken 21 onsdag kveld. Han var dømt for å ha skåret halsen over på en mann i 1991 – angivelig som hevn for at leiligheten til Hannons søster var blitt ramponert – og for å ha skutt mannens kamerat.

USAs høyesterett avviste advokatenes siste forsøk på å stanse henrettelsen onsdag.

Tidligere har den samme domstolen kommet fram til at Floridas måte å praktisere dødsstraff på var grunnlovsstridig. Dermed ble alle henrettelser satt på vent inntil straffeprosessloven ble endret. Nå kan dødsstraff bare idømmes dersom en enstemmig jury kommer fram til det.

Hannon hadde levert inn en begjæringen om ny straffutmåling til delstatens høyesterett. De nye reglene påvirket imidlertid ikke hans sak, ettersom domstolen allerede hadde bestemt at endringen bare skulle omfatte saker fra 2002 eller senere. Da Hannon ble dømt kom også anbefalingen om dødsstraff fra en enstemmig jury.

