Dobbeltdrapssiktet mor fengsles i to uker

Kvinnen som er siktet for å ha drept sine to barn i Lørenskog samtykker til varetektsfengsling.

Kvinnen som er siktet for å ha drept sine to barn i Lørenskog ble mandag avhørt for andre gang og blir nå varetektsfengslet, opplyser politiet.

Kvinnens status som siktet er uendret. Siktede har samtykket til å sitte i varetekt under helsevesenets omsorg.

I en pressemelding skriver Øst politidistrikt at det er gjennomført en prejudisiell undersøkelse av den siktede kvinnen. Denne undersøkelsen er er første steg i en prosess for å avgjøre om det er behov for en fullstendig utredning av den siktedes tilregnelighet.

- I denne saken er det anbefalt å gjennomføre en full rettspsykiatrisk undersøkelse, noe som er naturlig i så alvorlige saker som det her er snakk om, skriver politiet.

Da politiet rykket ut til stedet 19. juli var det etter en opprinnelig melding om brann i leiligheten. Det var røyk i leiligheten som hadde utløst sprinkleranlegget. Undersøkelser rundt dette er en del av etterforskningen, opplyser politiet.

Politiet gjør vitneavhør og oppfølgingsavhør for å snu alle steiner i saken. Det er flere kriminaltekniske undersøkelser som er under arbeid, og Øst politidistrikt venter også svar på undersøkelser av biologiske spor.

- Vi har ikke mottatt endelig obduksjonsrapport, og vil ikke si noe om dødsårsaken til barna på dette tidspunktet i etterforskningen, heter det i politiets pressemelding.