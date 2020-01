Død kvinne funnet i terrenget - politiet innleder etterforskning

Kvinnen skal ha blitt funnet i nærheten av diverse gjenstander.

Politiet i Bergen har startet etterforskning etter at turgåere fant diverse gjenstander i terrenget ved Gullfjellsvegen like over klokken 12 i dag. Turgåerne kontaktet politiet og første patrulje på stedet fant en død kvinne i tilknytning til gjenstandene.

Den avdøde er foreløpig ikke identifisert. Til Nettavisen sier politiet at det er for tidlig å si om kvinnen har vært på tur sammen med noen andre.

Kriminalteknikere er på stedet og har startet sine undersøkelser. Det er også bedt om bistand fra Bergen brannvesenet for å søke i det tilliggende vannet med dykkere.

Videre jobber politiet med avhør av vitner på stedet.

Området funnet ble gjort er et populært turområde og politiet kartlegger i første omgang personer som har vært på tur der i dag.

Gullfjellsvegen strekker seg fra Unneland og er kjørbar opp til en parkingsplass i Osen, derfra går den videre oppover mot Redningshytten.

Politiet understreker at de er veldig tidlig i sine undersøkelser.