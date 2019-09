Død mann funnet i Båtsfjord - politiet har sperret av området

En mann er funnet død ved kaia i Båtsfjord i Finnmark. Mannen er ikke identifisert.

Saken oppdateres.

(iFinnmark): IFinnmark fikk lørdag formiddag tips om at en død mann er funnet ved kaia i Båtsfjord.

– Det kan jeg bekrefte. Vi fikk melding om dette klokken 09.00 i dag, sier operasjonsleder Jannicke Silseth Eide.

Det var AMK som varslet politiet. Med ambulanse dro de så til stedet og har nå sperret av stedet.

– Vi har sperret av åstedet og har personell på stedet som gjør tekniske og taktiske undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd med vedkommende.

Klokken 12 lørdag er personen ikke identifisert.

– Det som er viktig for oss nå er å samle inn mest mulig informasjon. Vi skal gjøre undersøkelser for å finne ut hvem han er, sier operasjonsleder.

En person er funnet død på kai i Båtsfjord i Finnmark. Foto: Google Maps

– Hvordan fremstår dette for politiet per nå?

– Det vi gjør nå er at vi er ute på åstedet og gjør undersøkelser for å finne ut av hva som har skjedd. Per nå vet vi veldig lite.

– Var det skader på mannen som kan tyde på at noe kriminelt kan ha skjedd?

– Vi vet ikke hva som har skjedd, eller hvorfor han har dødd. Vi gjør undersøkelser på stedet for å finne ut av dette. Han vil bli sendt til obduksjon for å få avklart dødsårsak.

