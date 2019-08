Død person funnet i Bærum - politiet utelukker ikke at det er en terrorhandling

Dødsfallet settes i sammenheng med hendelsen ved en moské i Bærum lørdag, opplyser operasjonssentralen i Oslo politidistrikt til Nettavisen.

Nettavisen får også opplyst fra Oslo politidistrikt at den døde personen skal være en kvinne, og at det skal være en relasjon mellom henne og den siktede mannen i begynnelsen av 20-årene.

Ifølge opplysninger i folkeregisteret har mannen bodd i Bærum hele livet. Han bodde i umiddelbar nærhet til der kvinnen er funnet død.

Mannen bodde ifølge folkeregisteret 15-16 km unna moskeen.

Utelukker ikke terror

Politiet meldte tidligere lørdag kveld på Twitter at det var funnet en død person i en bolig på Eikmarka i Bærum.

- Foreløpig har vi ikke grunn til å si at det er en terrorhandling, men vi etterforsker for å se hva det dreier seg om, sier Rune Skjold på pressekonferansen sent lørdag kveld.

Han er fungerende leder for seksjon for Felles etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

- Vi må ta høyde for at det kan være en terrorhandling, derfor må vi gå høyt ut, og det er gjort beredskapstiltakt med tanke på dette. Mannen er siktet for drap.

Det er usikkert når kvinnen skal ha dødd, eller ha blitt funnet død. Det var politiet som fant henne død, opplyser de på en pressekonferanse sent lørdag kveld, på en pressekonferanse på Politihuset på Grønland.

- Dette etterforskes som mulig drap. Kvinnen skal være i relasjon til mannen, og ble funnet av politiet da de tok seg inn i leiligheten der den pågrepne bor, sier Rune Skjold.

Det skal være en familie relasjon mellom mannen og kvinnen, opplyser politiet på pressekonferansen.

- Det sjekkes rundt relasjonene, og om han har noe med dødsfallet å gjøre. Tidligere i kveld fikk politiet melding om skyting i en moské.

Politiet fant lørdag kveld en død person på en adresse i Eiksmarka i Bærum. Adressen knyttes til skyteepisoden mot moskeen Al-Noor Islamic Centre lørdag ettermiddag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix (NTB scanpix)

- Omstendighetene er uklare og politiet behandler det som et mistenkelig dødsfall, skriver de.

I en pressemelding skriver de at funnet settes i sammenheng med hendelsen ved moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag.

Både beredskapstroppen og bombegruppa rykket ut til adressen – fullt bevæpnet, ifølge VG. De tok seg inn i boligen like før klokken 22 lørdag kveld, skriver Dagbladet.

Politiet har sperret av et område rundt boligen, og det er tre ambulanser på stedet, skriver NRK.

Politiet vil holde pressekonferanse klokken 23 lørdag kveld.