Død person funnet i brennende bil

Personbil brant kraftig. Død person funnet i bilen.

En person er bekreftet død, men er ennå ikke identifisert etter en bilbrann i Moss fredag morgen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 06.29.

- Brannvesenet meldte til oss om en bil som sto i brann og at det satt en person inne i bilen. Det brant kraftig i bilen, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til Nettavisen.

Området er sperret av, og politiets krimteknikere skal gjøre sine undersøkelser. Bilen er en personbil.

- Det er søkt med hund i området rundt for å se om noen har forlatt stedet, men det er ikke funnet noe. Det vi vet er at det ikke er bileier som er funnet. Bileier er gjort rede for, sier Sandberg.

Han bekrefter at bilen sto inne i en hage.

- Brannen er slukket av brannvesenet, og politiet etterforsker for å identifisere den døde og for å finne ut hva som har skjedd, het det i meldingen fra Øst politidistrikt på Twitter.

Moss Avis skriver at vitner forteller til avisa at politiet har sperret av veien og at det er et stort oppbud av nødetater med politibiler, brannbiler og ambulanse på stedet.