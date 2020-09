Død person funnet i elv

Politiet anser dødsfallet som mistenkelig.

En død person ble funnet liggende i en elv på Lena i Østre Toten kommune søndag formiddag. Politiet anser dødsfallet som mistenkelig og har satt i gang undersøkelser på stedet.

- Politiet har så langt ingen opplysninger om hendelsesforløpet, og forholdet etterforskes som et mistenkelig dødsfall, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Videre skriver politiet at det det nå gjennomføres vitneavhør for å kartlegge omstendighetene rundt dødsfallet, og at at de per nå ikke har flere opplysninger i saken.

Artikkelen oppdateres!