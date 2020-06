Død person funnet i kum - en person mistenkt for «befatning med avdøde»

En person er mistenkt for befatning med avdøde etter døden i forbindelse med liket som ble funnet i en kum ved Vår Frelsers gravlund.

Politiet mottok torsdag ettermiddag en foreløpig obduksjonsrapport i saken.

– Vi håndterer fremdeles dødsfallet som et dødsfall med ukjent dødsårsak, sier leder for Oslo-politiets Etterforskningsseksjon av drap, Anne Alræk Solem, i en pressemelding fredag morgen.

– Politiet kan bekrefte at en person er mistenkt for befatning med avdøde etter døden, følger politiet opp i en ny pressemelding noen minutter senere.

Til VG opplyser Alræk Solem at bakgrunnen for funnet var at en mann i 50-årene kontaktet politiet og ga dem opplysninger om en død person.

– Han er mistenkt for befatning av avdøde etter døden, konkret for å ha fraktet avdøde til stedet vedkommende ble funnet på Vår Frelsers Gravlund, sier Alræk Solem.

Politiet har ennå ikke mottatt sikker identitet på avdøde, og det kan fortsatt ta noe tid å få fastslått den.

Onsdag fant politiet levninger i en kum ved Vår Frelsers Gravlund i Oslo sentrum. Funnet ble gjort i forbindelse med søk i en savnetsak.

Politiet har antakelser om identiteten til avdøde, og de pårørende er av den grunn varslet, sier Anne Alræk Solem, som leder seksjonen for drapsetterforskning i Oslo politidistrikt, i en pressemelding.

Hun opplyser at saken inntil videre håndteres som et dødsfall med ukjent dødsårsak.

– Det gjøres undersøkelser rundt dødsfallet, blant annet kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Det er rutinemessig begjært obduksjon, sier Solem.

Hun ønsker ikke å kommentere når den aktuelle personen ble meldt savnet. Men hun bekrefter på spørsmål at det ikke er, slik politiet ser det, mulig å falle ned i kummen uten å komme seg opp igjen.

– Det kan jeg svare nei på, sier Solem til NTB.

Hun opplyser at politiet kan få en midlertidig obduksjonsrapport allerede torsdag ettermiddag.