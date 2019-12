Død person funnet i søket etter norsk gutt

En død person funnet i søket etter norske Leif Magnùs Grétarsson (16) på Island.

Saken oppdateres.

Letemannskapene antar det er den savnende norske gutten som er funnet, skriver islandske medier.

Fredag har letingen etter gutten fortsatt med full styrke.

Gutten skulle hjelpe en bonde i Eyjafjörður nord på Island med å få tilbake strømmen etter at et kraftig uvær hadde sørget for strømbrudd. Gutten ble tatt av en stor bølge som feide ham ut i elva Núpá.

16 år gamle Leif Magnús Grétarsson har vært savnet på Island siden onsdag. Foto: Privat

Forholdene har vært svært vanskelige med dårlig vær og veldig lave temperaturer, og letingen måtte derfor innstilles torsdag kveld.

På Facebook har det lokale politiet opplyst at forholdene i elva med mye is gjorde det umulig å sette inn dykkere i letingen etter den norske gutten. Et redningshelikopter og en drone har vært blitt benyttet for å søke gjennom området og det har vært søkt med hunder.

Den norske gutten, som er i tenårene, har bodd på Island i flere år og har familie både der og i Norge.