Døde av covid-19 etter reise med Hurtigruten

En belgisk mann som ble syk på reise med hurtigruteskipet MS Fritdjof Nansen i mars, døde etter hjemkomst i april av covid-19.

Belgiske Albert Facq var i mars på reise med hurtigruteskipet utenfor kysten av Storbritannia med sin kone da han ble syk med magesmerter og dårlig matlyst, skriver Newsinenglish som er sitert av Nordlys.

Skipslegen om bord diagnostiserte mannen med magekatarr og akutt febersykdom. Ved hjemkomst til Belgia fikk Facq påvist smitte av covid-19, og han døde 15. april. Han hadde da vært syk siden 17. mars, som var den siste dagen av cruiset.

Til Nordlys bekrefter Hurtigruten at de kjent med at en tidligere gjest døde av covid-19 i april. Rederiet hadde fått vite at gjestene var blitt smittet av koronaviruset flere måneder etter cruiset da de henvendte seg til Hurtigruten for å få refundert utgifter til utflukter som ble kansellert under reisen. Smittesporing var da ikke heller mulig ettersom informasjonen kom så lenge etter at cruiset var avsluttet.

– Vi har kondolert på det dypeste til familien hans. Tankene våre går til familie og venner, skriver pressekontakt Tarjei Kramviken i Hurtigruten til avisa.

Rederiet skriver at de er kjent med at Facq ble diagnostisert med noe annet enn covid-19 av skipslegen, men at det ikke kan kommentere denne vurderingen nå.

