Døde i arresten: Her kollapser 16-åringen

Video av en 16 år gammel gutt som døde i arresten i USA, skaper nå store overskrifter. NB! Vi advarer mot sterke bilder.

NEW YORK (Nettavisen): Det uavhengige nyhetsnettstedet ProPublica har lagt ut en video av en 16 år gammel gutt som døde i arresten i USA tidligere i år.

Se video øverst i saken. NB! Vi advarer mot sterke bilder.

Immigrant fra Guatemala

Carlos Gregorio Hernandez Vasquez var en 16 år gammel immigrant fra Guatemala som ble plassert i en celle i Texas 19. mai i år - og som døde mens han var i varetekt.

Gutten tok seg inn ulovlig i USA og ble pågrepet 13. mai. Etter først å ha vært på Rio Grande Valley Sector’s Central Processing Center, ble han til slutt overflyttet til Weslaco Border Patrol Station.

Da han ble plassert på cella der, ble det påvist at han hadde influensa og feber på 39.4°C (103°F). Men i stedet for å ta ham til sykehus, ble gutten værende på cella, melder CNN.

Carlos Gregorio Hernandez Vasquez er ett av minst seks barn som har mistet livet i varetekt hos det amerikanske grensepolitiet siden desember 2018. Foto: propublica.org

Til slutt kollapset han, og 16-åringen ble oppdaget av sin cellekamerat etter flere timer. Han fikk deretter varslet vaktene. Da hadde gutten allerede ligget på gulvet i cella i fire timer, og ble erklært død kort tid senere.

Den brutale videoen om dødsfallet fra 20. mai i år skaper nå store overskrifter i USA.

Seks barn har mistet livet i arresten

Carlos Gregorio Hernandez Vasquez er ett av minst seks barn som har mistet livet i varetekt hos det amerikanske grensepolitiet siden desember 2018.

U.S. Customs and Border Protection kom med en uttalelse torsdag der de sier de ikke kan kommentere hendelsen fordi den er under etterforskning, melder CNN.

- Trump-administrasjonen må holdes ansvarlig

En av dem som på fredag er ute og kritiserer behandlingen av 16-åringen, er Elizabeth Warren, en av demokratenes presidentkandidater.

- Barn dør på grunn av Trump-administrasjonens grusomheter, rasisme og mishandling. Trump-administrasjonen må holdes ansvarlig - og vi må kjempe for å få bygd en human innvandring, skriver hun på Twitter fredag kveld:

ProPublica har lagt ut en video på over fire minutter som forklarer alt de vet om saken. Se videoen på YouTube her. Vi advarer mot sterke bilder.

Da 16-åringen Carlos Gregorio Hernandez Vasquez ble fraktet hjem til Guatemala etter dødsfallet, deltok over 2000 personer i begravelsen. Foto: propublica.org

Nettavisen har også valgt å publiserer videoen for å synliggjøre hvordan den syke mindreårige gutten ble behandlet av grensepolitiet.

Nesten én million arrestert eller avvist

Da 16-åringen ble fraktet hjem til Guatemala etter dødsfallet, deltok over 2000 personer i begravelsen. Flyktninger fra Honduras, El Salvador og Guatemala utgjør den største grupperingen av flyktninger som kommer til USA-grensen.

Ifølge tall New York Times publiserte i september i år, hadde grensepatruljene i USA arrestert så mange som 419.831 flyktninger fra disse tre landene på grensen så langt år.

Tall publisert i oktober i år, viste at nesten én million mennesker er blitt arrestert eller avvist på grensen inn til USA det siste året.

Tallet er hele 88 prosent høyere enn tilsvarende periode året før, men også 72 prosent høyere enn tilsvarende tall i 2014.

- Disse tallene er tall som intet immigrasjons system i hele verden er designet til å håndtere, heller ikke vårt, uttalte Mark Morgan, sjefen for USAs grensekontroll, til CNN da disse tallene ble presentert.