Dødeligste april siden andre verdenskrig i Belgia

DØDSRATE: Oversikten fra Johns Hopkins University viser antall koronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggere, der Belgia topper listen med en dødsrate på 78,84. Tallene er oppdatert per 16. mai. Foto: Faksimile (JHU)

Belgia topper lista over flest koronadødsfall per innbygger og må helt tilbake til andre verdenskrig for å finne en mer dødelig måned enn april.

Drøyt 55.000 har fått påvist koronasmitte i Belgia og av dem er over 9.000 døde. Med hele 78 koronadødsfall per 100.000 innbyggere topper landet statistikken, om man ser bort fra lille San Marino som har drøyt 30.000 innbyggere og 41 dødsfall. Nyhetsstudio: De siste oppdateringene om koronapandemien I forrige måned døde det hele 14.790 mennesker i Belgia, mens det i april måned vanligvis dør under 9.000 mennesker i landet, ifølge forskere ved VUB-universitetet i Brussel. Dette gjør årets april-måned til den dødeligste siden nazistenes okkupasjon under andre verdenskrig, konstaterer forskerne. – Dødeligheten i Belgia er eksepsjonelt høy og har nådd et nivå uten sidestykke, særlig i perioden 1. til 12. april, konstaterer forskerne. Bare i løpet av én dag, 10. april, døde det 639 mennesker i Belgia, over dobbelt så mange som vanligvis dør denne dagen. – April 2020 var den dødeligste april-måneden siden andre verdenskrig, både målt i absolutte tall og i dødsfall per capita, ifølge forskerne. (©NTB) Fakta Koronapandemien mandag 18. mai ↓ 4.815.234 personer i 213 land og territorier har fått påvist smitte av koronaviruset. 316.846 (6,6 prosent) av de registrert smittede er døde. 1.863.212 (38,7 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. Enkelte land registrerer ikke friskmeldinger. Tilstanden for 44.817 personer (1,7 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall rapporterte dødsfall: * USA: 1.518.264 smittet, 90.978 døde * Storbritannia: 243.695 smittet, 34.636 døde * Italia: 225.435 smittet, 31.908 døde * Frankrike: 179.569 smittet, 28.108 døde * Spania: 277.719 smittet, 27.650 døde * Brasil: 241.080 smittet, 16.122 døde * Belgia: 55.280 smittet, 9.052 døde * Tyskland: 176.651 smittet, 8.049 døde * Iran: 120.198 smittet, 6.988 døde * Canada: 77.002 smittet, 5.782 døde * Nederland: 43.995 smittet, 5.680 døde * Mexico: 49.219 smittet, 5.177 døde * Kina: 82.954 smittet, 4.634 døde * Tyrkia: 149.435 smittet, 4.140 døde * Sverige: 30.143 smittet, 3.679 døde * I Norge er 8.249 smittet (232 døde), i Danmark er 10.927 smittet (547 døde), i Finland er 6.347 smittet (298 døde) og på Island 1.802 smittet (10 døde). (Kilde: Worldometer, FHI, NTB)

