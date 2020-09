Døden i Amerika

Vinner Donald Trump det kommende presidentvalget, vil de politiske tyngdelovene være opphevet i USA.

Jeg kan ta livet av noen uten å tape oppslutning, sa Donald Trump foran valget i 2016. Nå har han tatt livet av 160.000 amerikanere og kan fortsatt bli gjenvalgt.

Nå er det selvfølgelig ikke Trumps skyld alene at dødstallene på grunn av koronasmitte er høyere i USA enn i noe annet land, men en studie fra Columbia University viser at så mye som 83 prosent av dødsfallene kunne vært unngått om USA hadde stengt ned fjorten dager før man gjorde.

Det er 160.000 «unødvendige» dødsfall. Og hovedansvaret hviler på Donald Trump.

Det er ikke minst klart etter de intervjuene han har gitt Bob Woodward i forkant av hans bok «Rage».

Unnlot å si som sant var - ville ikke skape panikk

Der innrømmer Trump at han allerede tidlig i februar ble klar over hvor dødelig viruset er, men han unnlot å advare folk for ikke å «skape panikk». At USA nølte med å iverksette effektive tiltak skyldtes altså ikke at man visste for lite, det var et bevisst valg.

I stedet for panikk fikk man dermed massedød, og tross Trumps desperate forsøk på brannslukning minner dette igjen velgerne på hvor elendig han har håndtert denne pandemien.

Likevel har Donald Trump fremdeles en sjanse til å vinne det kommende presidentvalget. Det vil i så fall bety at politikkens tyngdekraft er opphevet i dagens USA.

To ting har historisk sett alltid ført til at en sittende president taper valg; sterk økonomisk nedgang eller en alvorlig, ikke-økonomisk krise. USA gjennomlever under Trump begge deler.

Advokaten letter på sløret

Michael Cohen var i 12 år Donald Trumps personlige advokat og «fikser», mannen som visste hvor alle «likene» lå begravd.

Forrige uke kom hans fortelling om årene med Trump, år som endte med at de to ble uvenner og Cohen fengslet.

Boka «Disloyal» (Illojal) tegner som ventet et nokså negativt portrett av Trump, og er derfor på sitt mest interessante når den beskriver hans positive sider.

Cohens mangeårige lojalitet til Trump ligner en slags forelskelse, selv beskriver han den som å bli med i en kult der man blindt følger lederen uansett hvor mye galt han gjør i andres øyne.

Cohen beskriver en mann som er karismatisk, smart og spennende å være rundt. Å henge med Trump var som å være i stormens øye, en kaotisk tilværelse der nye og overraskende ting skjedde hele tiden.

Som et langt realityshow

Det var som et langt realityshow, eller en wrestling-kamp der intet er ekte, men underholdende som f ...

Wrestling er en erkeamerikansk showsport der man later som man slår livskiten ut av hverandre, mens alt i virkeligheten er koreografert slik at ingen skal bli skadet.

Publikum er fullstendig klar over dette, men jubler likevel uhemmet når helten vinner - eller et hatobjekt taper.

Trump hadde i mange år eierinteresser i wrestling, og deltok til tider selv. Cohen beskriver en slik «kamp» mot en annen eier, der Trump får lov til å slå på alvor.

Smellet av en håndflate

Smellet av håndflate mot ansikt går ut over høyttalerene, og publikum skjønner plutselig at det for en gangs skyld ikke var et jukseslag, en kayfabe som det heter på wrestlerspråket.

Salen eksploderer i vill jubel og begeistring, slik Trumps tilhengere i dag jubler uhemmet når han «smeller til» en politisk motstander så det høres over hele landet.

Svært mange av Trumps tilhengere har for lengst mistet all tillit til det politiske system.

Det har over tiår virket mot deres interesser. Jobber er blitt borte, lønna har falt, de er blitt oversett, latterliggjort og kalt forkastelige mennesker.

Politikk er juks - alle politikere er kayfabe

For dem er alle politikere juksemakere, all politikk er kayfabe. Trump er den eneste som innrømmer det, den eneste som ser dem, som ser deres problemer.

Trump er for dem den ultimate wrestler på den politiske scenen, «Beinknuseren» som gir sine motstandere akkurat det de fortjener, gjerne ved hjelp av alle tjuvtriksene i boka.

Det viser bare at han både er sterkere og smartere enn alle andre.

Postmodernistiske trekk

Det er klare postmodernistiske trekk ved denne måten å oppleve politikk på, som en kamp mellom konkurrerende fortellinger der den ene ikke nødvendigvis er mer sann enn den andre.

Mange på venstresiden har da også samme syn på amerikansk politikk. Det var derfor ikke så rart at mange som støttet Bernie Sanders i 2016, endte opp med å stemme på Trump.

Skulle Trump vinne denne gangen også - etter å ha tatt livet at flere hundre tusen amerikanere og bestyrt tidenes økonomiske krise - vil det antakelig bety at denne måten å se politikk på er blitt mainstream.

Og vi kan like godt gå og se på en brytekamp, som stemme ved valgene.