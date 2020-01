Dødstallene stiger, viruset blir sterkere: – Vår kunnskap er begrenset

Forskere advarer om at det nye coronaviruset sprer seg uvanlig raskt.

Hver person som blir smittet overfører sykdommen til mellom to og tre andre personer i gjennomsnitt, ifølge to separate vitenskapelige analyser av epidemien.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge en analyse fra det britiske Lancaster University kan 190.000 mennesker bli smittet av viruset i løpet av 10 dager - bare i den kinesiske byen Wuhan der epidemien brøt ut.

Kinas helsekommisjonsminister, Ma Xiaowei, sa under en pressekonferanse søndag at viruset har utviklet seg, og at kinesiske myndigheter ennå ikke har all informasjon om risikoen som virusets mutasjoner utgjør, ifølge Expressen.

56 personer omkommet

Viruset har til nå tatt 56 liv, alle i Kina. Nesten 2.000 personer er bekreftet smittet, og rundt 20 smittetilfeller er registrert i andre land.

Disse landene er Japan, Malaysia, Nepal, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam, USA, Australia og Frankrike. Disse, og mange andre land, har nå innført ekstra kontroll av reisende for å begrense utbredelse.

Les også: Her kan coronaviruset komme fra

Kinas presidenten Xi Jinping advarte lørdag om at virusets spredning akselererer og at landet står overfor en alvorlig situasjon. Men han mener landet kan beseire viruset.

– Så lenge vi har høy selvtillit, samarbeid, forebyggende tiltak og behandling, og detaljerte retningslinjer, skal vi definitivt være i stand til å vinne kampen, sa Xi på et møte i det kinesiske politbyråets stående komité lørdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Forbyr handel med ville dyr

Kina forbyr midlertidig handel med ville dyr etter mistanke om at det dødelige coronaviruset hadde sin opprinnelse på et marked der ville dyr ble solgt som mat.

Les også: Coronaviruset fortsetter å spre seg

Oppdrett, transport og salg av ville dyrearter forbys «fra kunngjøringens dato og fram til den landsomfattende epidemiske situasjonen er over», het det i en melding fra landbruksdepartementet og to statlige organer søndag.