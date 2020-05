Dominic Cummings skal ha vært på flere turer

Britiske aviser skriver søndag at Boris Johnsons topprådgiver Dominic Cummings har brutt landets koronaregler flere ganger.

The Guardian og The Mirror meldte fredag at Cummings i slutten av mars reiste 40 mil for å besøke sine foreldre i Durham til tross for at både han og kona var i karantene for symptomer på koronavirus.

Søndag melder de samme avisene at han 19. april igjen ble sett i Durham etter at han var blitt bra og var tilbake i arbeid. På den tiden var fortsatt landet nedstengt og reisevirksomhet utover det strengt nødvendige forbudt.

Et øyenvitne sier til Sunday Mirror og The Observer at Cummings også ble sett på et kjent turistområde 50 kilometer fra Durham 12. april.

Statsminister Boris Johnson vil ikke kaste bort tid på å kommentere upresise skriverier i mediene, sier hans talskvinne.

Hun ville ikke gå nærmere inn på hva hun mener er upresist. Regjeringen har allerede innrømmet at Cummings reiste til Durham i mars til tross for nedstengningen.

Opposisjonen kritisk

Reisen til Durham i mars, etter at «lockdown» var innført, forklares med at Cummings ville sørge for at sønnen ble godt ivaretatt. Han dro til Durham slik at familiemedlemmer kunne hjelpe til med å passe sønnen.

Forklaringen overbeviser imidlertid ikke opposisjonen som spør om det skal være én regel for menigmann og en annen for Cummings. Det skotske nasjonalistpartiet SNP mener han må gå av, og både Labour og Liberaldemokratene ber om at saken granskes.

En meningsmåling gjort av YouGov lørdag viser at 52 prosent av britene mener han må gå av, mens 28 prosent har motsatt mening.

Politiet aksjonerte

Cummings har på sin side benektet opplysninger blant annet i avisa The Guardian om at politiet har snakket direkte med ham eller familien om saken.

Politiet i Durham har imidlertid bekreftet at de fikk et tips 31. mars om en person som hadde reist til byen fra London. Eierne av boligen hvor personen befant seg, ble deretter kontaktet. De fikk reglene for karantene og reiser forklart av politiet.

Den britiske regjeringen har i ukevis vært utsatt for skarp kritikk for sin håndtering av koronakrisen. Med over 36.000 døde av covid-19 er Storbritannia det landet i Europa med flest døde.

