Dommen mot de drapstiltalte i Marokko-saken er utsatt til 18. juli

Dommen mot de tre som er tiltalt for å ha drept Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen i Marokko kommer 18. juli, ifølge flere medier.

Det var ventet at dommen skulle komme torsdag, men det meldes nå at denne er utsatt til 18. juli, ifølge NRK.

En marokkansk journalist som er i rettssalen for VG , melder at de tiltalte da skal få sjansen til å uttale seg igjen før dommen angivelig skal falle.

Forsvareren til de fire hovedtiltalte, Hafida Maksaoui, sier til TV 2 at hun vil be om at de hovedtiltalte blir stilt for rettsmedisinsk vurdering.

- Drapene ble utført på en så brutal måte at disse menneskene ikke kan være normale. En slik forbrytelse kan ikke et normalt menneske utføre. De er ofre for fattigdom og samfunnsmessige forhold som har gjort dem til kunnskapsløse personer, sier forsvarsadvokaten til TV 2.

Til sammen 24 menn er tiltalt i saken.

Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember i fjor.