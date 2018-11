Dommer: Det hvite hus må gi CNN-journalist akkrediteringen tilbake

En føderal dommer har slått fast at Det hvite hus umiddelbart må gi CNN-journalist Jim Acosta tilbake presseakkrediteringen sin.

CNNs seniorreporter i Det hvite hus ble i forrige uke fratatt akkrediteringen sin etter at han nektet å gi fra seg mikrofonen under en pressekonferanse hvor det oppsto en opphetet diskusjon mellom ham og president Trump.



Les også: CNN saksøker Trump for utestengelse av reporter

I etterkant av opptrinnet har CNN saksøkt USAs president Donald Trump og flere av hans rådgivere.

Fredag morgen besluttet dommer Timothy Kelly i District of Columbia at Det hvite hus må gi Acosta tilbake tilgangen til presidentboligen.

Det til tross for at Det hvite hus har hevdet at Trump har brede fullmakter til å begrense medienes tilgang.

Les også: Sikkerhetsrådgiver fjernet etter kritikk fra Melania Trump

(©NTB)

Mest sett siste uken