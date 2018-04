Dommer har utstedt arrestordre på Lula

Den brasilianske dommeren Sergio Moro har utstedt en arrestordre på Brasils tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva.

Moro ber Lula frivillig gå til politiet innen 24 timer, for å begynne å sone sin 12 år og en måned lange fengselsstraff, melder nyhetsbyrået Reuters.

Arrestordren ble utstedt kort tid etter at Brasils høyesterett sent torsdag avviste ekspresidentens begjæring om å slippe fengsel mens ankesakene mot ham pågår.

I fjor ble Lula kjent skyldig i å ha tatt imot en kostbar leilighet fra et entreprenørselskap som ville sikre seg kontrakter på statlige byggeprosjekter. Dommen lyder på tolv års fengsel for korrupsjon. Lula, som er tiltalt i flere korrupsjonssaker, har allerede tapt en ankesak.

Fengslingen setter trolig en stopper for Lulas planer om å stille som presidentkandidat til høstens valg. Brasiliansk lov slår fast at deltakere i valg ikke kan stille når de er straffedømt og når dommen har blitt opprettholdt i to rettsinstanser.

(©NTB)

Mest sett siste uken