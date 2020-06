Domstol har midlertidig stanset utleverende Trump-bok

En domstol i New York har midlertidig stoppet publiseringen av det som skal være en avslørende bok skrevet av Donald Trumps niese Mary Trump.

Boken ble beskrevet som en «bombe» da den ble lansert, og skulle ifølge forlaget være en avslørende og lite flatterende bok om den amerikanske presidenten.

Boka strider med en taushetspliktavtale signert av Mary Trump i 2001, hevder Donald Trumps bror, Robert Trump.

Boka er foreløpig stoppet inntil Mary Trump og forlaget hennes, Simon & Schuster, forsvarer utgivelsen 10. juli.

– Dette er en hindring av politiske uttalelser som direkte bryter med den første grunnlovsendringen, sier Mary Trumps advokat Theodore Boutros.

– Boken, som omhandler tema av stor allmenn interesse og en sittende president i et valgår, burde ikke engang stoppes for en dag, understreket han.

Boktittelen «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» (For mye og aldri nok. Hvordan min familie skapte verdens farligste mann) la opp til at det er mange negative avsløringer i vente.

The Washington Post har skrevet at boken kan «eksplodere forestillingen om en forent og samlet Trump-familie».

