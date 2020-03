Domstolstrukturen i Norge: Hvordan skal vår tredje statsmakt organiseres?

Vi trenger domstoler som er gode, effektive og tilgjengelige for folk uansett hvor man bor i landet.

Av Monica Mæland (H), justis- og beredskapsminister

I dag sendes forslag til ny domstolstruktur ut på høring. Vårt nye forslag vil styrke rettssikkerheten og opprettholde kompetansearbeidsplasser i hele landet.

Norge er i dag delt inn i 60 rettskretser med til sammen 69 rettssteder. Rettskretsen er domstolens geografiske område, rettsstedet er stedet hvor en domstol holder til, hvor rettssaken finner sted.

Domstolkommisjonen startet en viktig debatt om organiseringen av domstolene. De pekte på små rettskretser, at domstolenes fagmiljøer lett blir sårbare, at det er ikke alltid like lett å rekruttere enkelte steder - og at det er store forskjeller mellom de ulike domstolene.

Samtidig pekte en undersøkelse Riksrevisjonen gjorde i fjor på noen av de samme utfordringene som Domstolkommisjonen: store forskjeller i effektivitet mellom domstolene og manglende fleksibilitet.

Vi trenger domstoler som er tilgjengelige for alle som trenger dem, og som kan prøve saker innen rimelig tid og fatter riktige avgjørelser - uansett hvor man bor.

Vi har hatt flere eksempler som viser hvor sårbare domstolene kan bli, senest i Gjøvik tingrett som blir nærmest lammet når en av de fire dommerne må arbeide med en enkelt sak i opptil to år. Og da sorenskriveren i en mindre tingrett for noen år siden ikke kunne jobbe på grunn av beinbrudd førte det til at saker måtte utsettes og saksbehandlingstidene ble lange.

Allerede i 1980 ble det foreslått å erstatte enedommerembetene med større kollegiale domstoler. På 2000-tallet sa både regjeringen og Stortinget at domstolene burde ha minimum fire dommerårsverk.

Men i dag er 15 av 60 tingretter fortsatt domstoler med bare én embetsdommer. Dette vil vi nå gjøre noe med.

Domstolkommisjonens hovedanbefaling er å ha færre, men større rettskretser. De anbefaler også å halvere antall rettssteder. Slik at vi får 22 rettskretser, de fleste med ett rettssted, noen med flere. Dette synes jeg at er å gå for langt, rett og slett fordi det ville medført at rettssteder i mindre tettsteder forsvinner. Domstolene er viktige kompetansearbeidsplasser som jeg mener at vi tvert imot bør sørge for at vi har spredt rundt i landet, og ikke sentralisert i byene.

Sammen med kommisjonens forslag har vi i dag derfor sendt ut et alternativt forslag. Vi foreslår å beholde alle dagens rettssteder selv om man - i likhet med kommisjonens forslag - reduserer antall rettskretser.

Domstolene vil da få større områder med flere rettssteder. Dette er modellen i Sogn og Fjordane tingrett i dag, med bemannede rettssteder i både Førde og i Sogndal og et ubemannet rettssted på Nordfjordeid. Det var et tverrpolitisk støtte, og erfaringene derfra er gode.

Jeg har tro på at dette alternativet vil løse mange av problemene domstolene står overfor. Det vil gi oss domstoler som kan bygge og opprettholde sterke fagmiljøer. Det gjør at domstolene kan ha en mer effektiv ressursutnyttelse ved at vi kan flytte saker fra overoppfylte rettssaler til steder med bedre kapasitet. Og man er bedre forberedt i møte med syke dommere, store saker og inhabilitet.

Samtidig opprettholder vi alle de rettsstedene som finnes der ute. Folk flest vil fremdeles ha en domstol i nærheten av der de bor, og vi opprettholder viktige kompetansearbeidsplasser i distriktene. Og faktisk er det slik at distriktene vil bli styrket med denne løsningen, fordi de får tilgang til mer kompetanse og større kapasitet.

Gode resultater koster. Rettsikkerhet koster. Det er ingen tvil om at departementets forslag om å beholde alle rettsstedene fremfor å halvere dem, koster mer enn kommisjonens forslag. Men vi tror dette vil være den riktige retningen, både for menneskene som driver domstolene og menneskene som er avhengige av dem.

Norske dommere - i både mindre og større domstoler - gjør en god jobb i dag. De gjør en jobb som er fullstendig avgjørende for rettstaten og demokratiet. Derfor er det viktig at de får gjort jobben sin innenfor de rammene de trenger.

Nå skal saken på høring, og alle som er berørt vil få anledning til å uttale seg.