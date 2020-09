Dømt for julebord-drap i Holmenkollen

En 40 år gammel latvier er dømt til 13 års fengsel for drapet på sin kollega i en lavvo i Holmenkollen.

Drapet skjedde 15. desember 2018. Den domfelte må nå sone 13 år i fengsel. Han er også dømt til å betale tilsammen 800.000 kroner i erstatning til etterlatte etter avdøde Piotr Bogusz.

Latvieren var på fest med kolleger i en lavvo i Holmenkollen da han drepte sin kollega.

Den domfelte erkjente drapet i retten. Det var også flere vitner til knivdrapet, samt tekniske spor.

Mannen forklarte i retten at han hadde drukket mye og ikke husket så mye av hendelsen, men at den avdøde hadde sagt noe som hadde krenket ham. Selv om vitner ikke hadde hørt en slik krenkelse i lavvoen, slo Oslo tingrett fast at det var irrelevant.

Les: Latvier møter i retten tiltalt for juleborddrapet i Holmenkollen

- Uansett hva som forårsaket tiltaltes handling trakk han på dette tidspunktet en kniv han hadde i beltet. I én sammenhengende bevegelse, og uten forvarsel, (drepte han) fornærmede.

Den avdøde ble drept momentant. Det var ingen slåsskamp eller lignende før han døde. Retten fant ingen formildende omstendigheter ved drapet som tilsier straffreduksjon. Tvertimot var domfelte tidligere dømt for knivtrusler i Norge og ran i Latvia.

- I lys av det som her er sagt finner retten at et riktig utgangspunkt for straffutmålingen er i området 13 år og seks måneder.

Når det gjelder formildende omstendigheter skal retten først vise til tiltaltes forklaring om en oppvekst preget av vold, mobbing og rusbruk. I en sak av så alvorlig karakter har disse omstendighetene ingen betydning for rettens konkrete utmåling av straff, skriver Oslo tingrett i dommen.