Dømt for minst 100 voldtekter av barn - straffen redusert i svensk rett

Slipper utvisning til hjemlandet.

Ifølge Expressen er mannen dømt for minst 100 grove voldtekter mot barn, men tallet kan ligge på så mange som 500-600 overgrep. Overgrepene mot en ung jente skal ha pågått over flere år, og skal ha startet da hun var i tiårsalderen.

I mai ble mannen dømt av tingretten for flere tilfeller av grov voldtekt mot barn, grovt seksuelt overgrep mot barn, mishandling og ulike trusler. Mannen erkjente noen av handlingene, men nektet for mesteparten av anklagene. Han endte med å bli dømt til 13 års fengsel og utvisning fra Sverige, skriver Expressen.

Göta lagmannsrett i Jönköping hadde imidlertid en annen oppfatning. De endret tingrettens bedømmelse av «et stort antall tilfeller» til et «ukjent antall forbrytelser». De bestemte derfor for å senke straffen med ett år fra 13 til 12 års fengsel.

Les også: Voldtok datteren i flere år - far dømt til ni års fengsel

Ifølge Expressen bedømte lagmannsretten at hver og en av de individuelle voldtektene tilsvarer maksstraffen på fem år, men i motsetning til tingretten anså lagmannsretten at straffen for flere forbrytelser er på 12 år og ikke 13 år.

Les også: Gaute Drevdal dømt til 13 år og seks måneder i fengsel for flere voldtekter

Lagmannsretten opphevet også mannens utvisning, fordi det ikke fantes et «spesielt grunnlag» til straffen, og de anså også at mannen ikke hadde noe særlig tilknytning til hjemlandet lenger.