Dømt for Norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale

I flere år etter det første beslaget, fortsatte mannen å laste ned overgrepsbilder.

Nå er mannen i 40-årene dømt til fire års fengsel for å ha lastet ned over 3 millioner bilder, videoer og tekster som seksualiserer barn. Han har i stor grad erkjent forholdene. Dommen er likevel anket fordi han mener at straffen er for streng.

I Oslo tingrett fortalte mannen at han siden 1995 har lastet ned bilder av nakne gutter og annet overgrepsmateriale. Gjennom dataprogrammet Tor fikk han tilgang til det såkalte «mørke nettet» og lastet ned store mengder materiale.

Mannen automatiserte nedlasting og kategorisering av bilder og videoer. I retten sa han at det etterhvert ble viktigere å samle materiale, enn å se på det.

Det aller meste av materialet består av ikke-erotiske nakenbilder, erotiske bilder der barn og unge poserer eller har sex med seg selv. Politiet anslår at fem prosent av materialet viste sex mellom mennesker, mens én prosent viste voksne som forgrep seg på barn. De fleste bildene var av gutter i alderen 11 til 18 år.

Etterforsket i Øst-Europa

Etterforskningen av mannen startet i 2014 da hans samboer ble pågrepet og siktet for seksuell handling mot en mindreårig gutt i Oslo.

Politiet er ikke ferdig med etterforskning av samboeren. Straffesaken mot ham vil komme opp senere.

Under ransaking hjemme hos paret, beslagla politiet flere krypterte harddisker med over to millioner bilder, videoer og tekster.

I 2015 gikk politiet til nye aksjoner i Bulgaria og i Norge. Politiet samarbeidet også med politiet i Bulgaria, der paret bodde i perioder, De planla å starte et barnehjem der.

Politiet fryktet at de forgrep seg på barn der. Dette har politiet aldri funnet bevis for, men også i utlandet ble det beslaglagt krypterte harddisker.

Under aksjonene i 2015 ble det beslaglagt over én million bilder, videoer og tekster.

Dekrypterte materiale etter to år

Totalt ble det beslaglagt 150 terrabytes (cirka 150 millioner megabytes red.anm.) med data. Den nå domfelte hadde bygget opp flere lag av krypteringer for å beskytte materiet. I to år forsøkte politiet å dekryptere beslaget. Paret selv nektet å hjelpe politiet med dette.

I slutten av 2016 klarte politiet å få tilgang til deler av beslaget. Både tiltalte og politiet har karakterisert det som flaks at krypteringen lot seg knekke, og at det lot seg gjøre så raskt.

Etter dette begynte den nå domfelte mannen å samarbeide med politiet.

Etterforsket norske barn

I materialet ble det funnet bilder av norske barn. Disse bildene var i seg selv ikke straffbare, men fem av disse barna har forklart at de ble utsatt for overgrep av den domfelte mannens samboer.

«Forholdene er imidlertid nå foreldet. Retten presiserer at dette ikke har vært noe bevistema i saken mot NN (den nå domfelte mannen i 40-årene red.anm.), og retten har ikke gjort noen vurdering av disse bevisene. Det nevnes allikevel fordi det har vært av betydning for etterforskningen av saken» står det i dommen.

Fire år fengsel

Etter at politiet hadde beslaglagt datautstyret i 2014, fortsatte tiltale å laste ned materiale. Politiet beslagla nytt materiale i oktober 2015.

Dette har gjort at Oslo tingrett har dømt mannen for to straffbare forhold: Det som skjedde før 2014 og det som skjedde etter 2014.

Dermed ble strafferammen for de straffbare forholdene økt fra tre til seks år. Mannen ble altså dømt til fire års fengsel.

Forsvarer Henrik Boehlke sier at den domfeltet har anket saken fordi han mener at de straffbare forholdene må ses under ett, og at strafferammen derfor må settes til tre år.

- For lave strafferammer

Stefan Dahlgren i Barnas Trygghet fulgte deler av rettssaken i Oslo tingrett. Barnas Trygghet jobber aktivt med å avsløre personer som misbruker barn på nett.

Han mener at strafferammen for nedlasting av overgrepsmateriale av barn er for lav.

Dette har også Kripos tatt opp i en rapport som ble lagt fram tidligere i år.

- Det er for milde straffer. Her er det snakk om tidenes største beslag i Norge. I denne saken var det snakk om millioner av filer, sier han.

AVSLØRER OVERGRIPERE: Stefan Dahlgren i Barnas Trygghet bruker mye av sin fritid til å avsløre overgripere på nett Foto: Kjetil B. Mæland (Nettavisen)

Strafferammen er tre års fengsel, uansett hvor mye man laster ned. I denne saken ble strafferammen satt til seks års fengsel fordi domstolen mente det er to ulike forhold.

Dahlgren mener at påtalemyndigheten bør definere én nedlasting som et straffbart forhold, og at det i denne aktuelle saken ikke skulle vært to forhold men millioner.

- Når en notorisk biltyv havner i retten så er det ett forhold for hver bil som er stjålet, sier han.