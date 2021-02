Dømt: Tenåring truet til seg sex og nakenbilder

Flere mindreårige i Oslo var offer for den unge mannen som nå er dømt til fengsel.

Den i dag 21 år gamle mannen fra Oslo er dømt til ni måneder fengsel for seksuell omgang med barn, for besittelse og deling av bilder og video som seksualiserer barn, for å ha sendt skremmende meldinger via Instagram og for brudd på besøksforbud.

21-åringens forsvarer, Charlotte Eskilt, sier til Nettavisen at de vil bruke tid på gå gjennom dommen før de tar stilling til om den skal ankes.

Mannen er dømt for flere forhold. Det mest alvorlige, er å ha hatt seksuell omgang med ei 14 år gammel jente da han var 18 år gammel. Forholdet varte i et halvt år.

Oslo tingrett skriver at gjennomgående i mannens oppførsel, har vært at han først har utsatt sine ofre for trusler, uten at de har visst hvem som sto bak truslene, for deretter å fremstille seg selv som redningsmann.

Les også: Delte nakenbilder av eksen på falske profiler

- Tiltalte brukte dette bevisst for å oppnå kontakt eller ha kontroll over de fornærmede, står det i dommen.

Lekte redningsmann

Den da 14 år gamle jenta, som han er dømt for å ha hatt seksuell omgang med, hadde et seks måneder langt forhold til 18-åringen. De hadde blitt sammen etter at han angivelig hadde ordnet opp, da hun mottak trusler fra det hun trodde var jenter som skulle banke henne opp.

- Tiltalte kom inn som angivelig «redningsmann» og ryddet opp, står det i dommen. I virkeligheten var det altså han selv som sto bak truslene. Jenta fortalte i retten at han først fremsto som hyggelig, men at han raskt hadde endret seg til å bli kontrollerende.

- Ved den konkrete vurderingen har retten lagt vekt på omfanget av den seksuelle omgangen, at forholdet hadde et element av utnyttelse og at tiltalte kontrollerte fornærmede. Etter kort tid foregikk også den seksuelle omgangen etter press, står det i dommen fra Oslo tingrett.

Retten sammenligner hans atferd overfor jenta med familievold-saker, der den ene parten opplever psykisk og/eller fysisk overgrep over lenger tid, men 18-åringen er altså kun dømt for å ha hatt sex med en mindreårig.

Truet til seg bilder

Mannen er også dømt for å ha spredt nakenbilder av den unge jenta han var sammen med, samt nakenbilder av hennes venninne. Sistnevnte fortalte i retten at hun ble truet til å sende bilder til mannen, og at hun ikke turte å gjøre noe annet fordi hun visste hvordan han hadde oppført seg mot venninnen.

Nora Mørk tok opp kampen: Mann dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning for spredning av nakenbilder av Nora Mørk

Bildene ble spredt gjennom publisering på Instagram. På mannens mobiltelefon fant også politiet en video av to barn på 12 og 16 år som hadde seksuell omgang. Det ble også funnet en video av andre, ikke identifiserte barn, av seksuell karakter. Mannen forklarte politiet at han vanligvis lagret slike bilder og videoer på sin private del av Snapchat, men at han ikke hadde rukket å gjøre dette da politiet konfiskerte hans mobiltelefon.

Barn ned til 12 år

I tillegg er mannen dømt for alvorlige trusler mot blant andre sin tidligere kjæreste, og for å ha bryte besøksforbud han var ilagt. Med Instagram-kontoer sendte han truet meldinger der han skrev blant annet «Jeg sverger på Gud jeg skal sørge for å ødelegge ditt liv» og «jeg sverger jeg skal rive deg». Til den fire år yngre ekskjæresten skrev han blant annet «ekle hore, skal rive deg, drep deg, kutt deg», etter at politiet hadde ilagt ham forbud mot å kontakte jenta.

Oslo tingrett skriver i dommen at spredning av bilder og filmer med krenkende innhold er et betydelig problem, ikke minst i ungdomsmiljøer, og at det derfor må reageres strengt overfor slike handlinger.

Dette var ikke første gang den nå 21 år gamle mannen fikk straffereaksjon. Tidligere hadde han fått forelegg for uten lov å ha skaffet seg tilgang til andres Snapchatkontoer. Han hadde også fått påtaleunnlatelse for å sende skremmende meldinger gjennom Instagram.

Mannen ble dømt i henhold til aktors påstand om ni måneders fengsel. Han må også betale 90.000 kroner i erstatning til ofre i saken.

Reklame Her er årets beste påskeegg