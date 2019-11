Dømt til å amputere hånden etter flere innbrudd i hus

Iranske fengselsmyndigheter har amputert hånden til en tyveridømt mann.

Amputasjonen ble utført i et fengsel i den nordlige byen Sari. Det opplyser nyhetsbyrået til de iranske domstolene Mizan Online, ifølge Iran Human Rights.

Leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, sier til Nettavisen at mannen ble dømt til amputering av hånden for en rekke husinnbrudd.

I henhold til den iranske straffeloven skal tyveri straffes med amputering av fire fingre på høyre hånd.

Ved gjentagelse skal venstre fot amputeres. Tredje gang blir personen straffet med livstid i fengsel, og ytterligere gjentagelser utløser dødsstraff, opplyser Iran Human Rights.

Middelalderske avstraffelser

Organisasjonen fordømmer amputasjon og andre fysiske avstraffelser i Iran på det sterkeste. Videre opplyser organisasjonen at de kjenner til flere tilfeller av amputasjon som straffemetode i Iran, men påpeker at denne typen avstraffelse ofte blir effektuert uten at det kunngjøres i statlige medier.

- Denne typen middelalderske avstraffelser har kun til hensikt å terrorisere det iranske folket, og kan ikke tolereres av det internasjonale samfunnet, sier Amiry-Moghaddam i en uttalelse.

- Dette er hykleri

- Dette demonstrerer også det ekstreme hykleriet ved at høytstående tjenestemenn ikke engang blir etterforsket for anklager om korrupsjon for flere milliarder, mens hånden til en smålig tyv blir kuttet av, sier han.

Iran er rammet av store økonomiske problemer, blant annet på grunn av internasjonale sanksjoner. Mange iranere mener at den økonomiske krisen også skyldes omfattende statlig korrupsjon.

Iran rangerer på 138. plass av 180 land på korrupsjonsbarometeret til Transparency International. De får en score på 28 av 100 mulige.