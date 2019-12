Dømt til betinget fengsel og bot på 10.000 kroner

Politiet la ned påstand på ubetinget fengsel, men det er usikkert om dommen blir anket.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Torsdag morgen møtte tidligere biskop Gunnar Stålsett i Oslo tingrett, siktet for brudd på utlendingsloven.

Senere torsdag ble det klart at han ble dømt til betinget fengsel i 45 dager og en bot på 10.000 kroner for å ha brukt vaskehjelpen Lula Tekle i elleve år.

- Jeg aksepterer dommen, sa Stålsett.

– Konflikten mellom grunnleggende verdier og lovens bokstav kan i enkelte tilfeller bli så skarp at den erfares slik at en ikke har noe annet valg enn å bryte loven og ta de rettslige følgene av det. Det ble min situasjon.

- Ville gjort det samme igjen

84-åringen Stålsett angrer ingenting.

- Jeg ville gjort det samme igjen. Dette handler om de svakeste i samfunnet. Jeg er ikke opptatt av personlig prestisje, for meg er det saken som er viktig. Jeg har heller ikke tenkt mye på om det skulle bli en fengselsstraff eller betinget dom, sier Stålsett til Nettavisen.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen valgte å ta betenkningstid. Det er altså uklart om det blir en anke av dommen.

- Kommer du til å fortsette å bruke Tekle som vaskehjelp så lenge dommen ikke er rettskraftig?

- Det har jeg ikke tatt stilling til ennå. Men jeg kommer til å respektere en rettskreftig dom når vi kommer så langt.

Vaskehjelpen Lula Tekle (t. h.) var i retten for å støtte Stålsett sammen med tolk Fowzia Saaldin (midten) og Tor B. Jørgensen (t. v.). Sistnevnte er leder i organisasjonen Mennesker i Limbo Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

84-åringen risikererte 45 dager i fengsel fordi han hadde vaskehjelpen, Lula Tekle (55), ansatt hos seg i elleve år, i perioden 2008 - 2019. Vaskehjelpen jobber fortsatt for Stålsett, noe hun kommer til å gjøre inntil dom er avsagt.

Stålsett er ikke redd for fengselsdom, noe han sa til Nettavisen tidligere torsdag.

- Jeg vil ikke spekulere i om det blir fengselsdom. Jeg er klar til å ta den straffen det blir. Vi får bare se hva som skjer, sa Stålsett til Nettavisen.

Retten kom raskt til at Stålsett hadde handlet forsettlig ved at han brukte Tekle ulovlig som vaskehjelp. Det ble også slått fast at Stålsett hadde gitt en uforbeholden tilståelse.

- Siktede dømmes i tråd med siktelsen, leste rettens dommer opp.

Strafferammen er alt fra bøter til fengsel i to år. Retten slo fast at allmennpreventive hensyn måtte legges til grunn, og at bruk av ulovlig vaskehjelp hadde pågått i mange år. Retten har vurdert om det kan være aktuelt å ilegge siktede samfunnsstraff. Men dette ble ikke aktuelt da det ikke var formildende omstendigheter.

Rettssal 227 var smekkfull av nysgjerrige tilhørere, pressefolk og støttespillere. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen (Nettavisen)

Vaskehjelpen: - Jeg er bekymret for Stålsett

Saken gikk som såkalt tilståelsessak, fordi han har erkjent lovbruddet og de faktiske forhold. Retten er ikke bundet av påstanden fra politiadvokaten, og kan gi andre straffereaksjoner enn fengselsstraff, for eksempel bot, eller betinget fengselsdom.

- Jeg er bekymret for Stålsett og håper at han ikke må i fengsel. Jeg er veldig spent på utfallet av dommen, og håper han blir frikjent, sier Tekle til Nettavisen via tolk.

Under sin forklaring sa Stålsett at han visste at han brukte ulovlig arbeidskraft, og at han frem til 2008 betalte både skatt og arbeidsgiveravgift. Men i 2008 kom det en lovendring som gjorde at Tekle mistet skattekortet sitt.

Som ureturnerbar asylsøker har hun ikke lov å jobbe i Norge, og Stålsett fikk ikke lenger betalt inn skatt og arbeidsgiveravgift. Han fortsatte likevel å betale henne kontanter for vaskejobben hun gjorde i hans private hjem.

Stålsett forklarte også at han betalte vaskehjelpen rundt 300 kroner timen, og at hun har jobbet hos ham mellom 5-7 timer annen hver uke. Hun skal ha fått 2100 kroner per gang.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo tingrett. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Politiet: - Alvorlig sak

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen var klar på at saken er alvorlig.

- Allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende. Det er også uheldig, slik vi ser det, at siktede med den påvirkningskraften han har, har valgt ikke å følge loven. Han har erkjent at han fra 2008 ble klar over at han hadde Tekle i arbeid hos seg ulovlig, sa han i sin prosedyre.

- Det er snakk om en lang periode helt frem til dags dato, det er pågående, og dreier seg om en periode på elleve år. Vi mener det også er et element av vinning i saken, ettersom at siktede selv har fortalt at det har vært en gjenytelse for de pengene han har betalt. Det er ingen formildende omstendigheter, og siktede har selv sagt at han ikke ønsker at hans høye alder skal komme i betraktning. Jeg opprettholder derfor påstanden på 45 dager ubetinget fengsel.

Stålsett fortalte selv at han hadde benyttet seg av ulovlig arbeidskraft over flere år i et intervju med Vårt Land i sommer.