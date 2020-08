Dømt til fengsel for å ha blåst luft inn i sovende festdeltaker med kompressor

Fem menn er i Jæren tingrett dømt etter at de alle var med da en mann sovnet på en fest og fikk blåst 13 liter komprimert luft opp i rumpa.

Mennene i 20-årene var alle medlemmer av samme ungdomsorganisasjon og venner. Under en fest høsten 2018 sovnet den ene av dem på en sofa. Mens han sov tok de andre mennene og førte et munnstykke fra en luftkompressor opp mot rumpa hans og blåste 13 liter luft inn i kroppen hans, skriver Stavanger Aftenblad.

Opplevelsen førte i ettertid til store fysiske og psykiske problemer for den fornærmede.

Les også: Politiet med klar oppfordring til foreldre: - Snakk med barna dine!

Overgrepet ble filmet. I etterkant ble de fem mennene etterforsket og tiltalt for ulike roller. I en fersk dom i Jæren tingrett er nå to av mennene dømt til ubetinget fengsel i henholdsvis seks og fire måneder, den ene for å ha kommet med forslaget om bruke komprimatoren, den andre for å ha filmet episoden.

To andre er dømt til sju måneders betinget fengsel mens den femte ble frifunnet etter tiltalen om grov kroppskrenkelse, men dømt til å betale 10.000 kroner i bot fordi han filmet hva som skjedde.

Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld da saken gikk for retten. De forklarte at det var vanlig å spøke med dem som sovnet på fest. Retten delte derimot ikke denne oppfatningen og mener at saken har flere straffeskjerpende omstendigheter, blant annet at den fornærmede sov og var forsvarsløs på grunn av beruselse.

(©NTB)