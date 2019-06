Donald og Kim – fredsprisen verdig?

Er det lov å si at man er smått imponert over Donald J. Trump? Jeg tør i hvert fall å si det.

TV-bildene fra Donald J. Trumps møte med Kim Jong-un – i Nord-Korea - er så uvirkelige at man fristes til å tro at det er fake news. Men dette er altså beviselig virkeligheten. Siden han først befinner seg i regionen, finner USAs president ut at han kunne ha lyst til å hilse på sjefen i Nord-Korea!

Han gjør mye dumt, Donald. Ifølge amerikansk faktisk.no juger han et titalls ganger, hver dag. Han vil bygge murer, ikke bruer. Han har trukket USA ut av både atomavtalen med Iran og klima-avtalen fra Paris. Han har flytta USAs ambassade til Jerusalem.

Men dette skal han ha: Han får ting gjort!

Verden er vant til at USAs president melder noe når han (det er alltid en mann) virkelig har noe å melde – og når hans stab er forberedt og godt informert. Med Donald er alt snudd opp ned. Nå kommer utspillene på Twitter. Hver dag. Hver natt. Ustanselig.

Donald J. Trump er uten sammenligning den mest tilgjengelige presidenten USA har hatt gjennom sin snart 250-årige historie.

Og dette skal han også ha: Han framstår ofte som en svært så jovial mann. Ta pressekonferansen han holdt i Japan, i etterkant av G-20-møtet. Han tok seg god tid, og spurte like godt pressen om han ikke snart burde avbryte seansen? «Hvis jeg svarer på for mange spørsmål, får jeg høre at jeg brukte alt for lang tid. Avbryter jeg, blir jeg beskyldt for å skygge unna spørsmål. Vel – her er jeg. Flyet mitt går akkurat når jeg måtte ønske!»

Kanskje er han tjent med at muren mot Mexico ikke er bygd? Da har han jo i det minste et populært tema for valgkampen i 2020. Og viktigst: Økonomien i USA går så det griner.

Dette er sikkert: Om Barack Obama hadde vært den første presidenten som satte sine føtter i brustein som tilhører Nord-Korea, ville han blitt gjenstand for unison hyllest i europeisk presse. Her i Norge syns jeg spesielt jeg ser for meg forsida i Dagsavisen: «Fredsprisen!»

Det vil sitte langt inne for Berit Reiss-Andersen (Ap) å gi Nobels fredspris til Donald J. Trump. Men hennes partikollega Thorbjørn Jagland ga prisen til Barack Obama – for å ha gjort? Ingenting.

Donald J. Trump gjør noen stupide valg. Men han setter dagsorden i verdenspolitikken, så å si hver dag. Er det ikke nøyaktig sånn en amerikansk president forventes å opptre?